La UMU lidera un proyecto pionero para el cultivo del langostino mediterráneo en el Mar Menor

Langostino mediterráneo (Penaeus keraturus) - UMU

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU), a través del Departamento de Fisiología, coordina un proyecto de investigación destinado a conseguir por primera vez la reproducción en cautividad del langostino mediterráneo (Penaeus keraturus), según ha informado la institución docente.

Esta iniciativa cuenta con una financiación de 450.000 euros, en su mayoría procedente de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y está cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea.

En concreto, se desarrollará durante los próximos dos años en colaboración con la Universidad de Alicante y el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), y empleará poblaciones de langostino tanto de la zona de Castellón, como del Mar Menor.

Con este proyecto esperan dar un impulso a la especie autóctona frente a la importación. Según el profesor titular de Fisiología y coordinador del proyecto, José Fernando López, "el langostino que se compra comúnmente en España cuando se va al supermercado procede de la acuicultura de países del Pacífico, principalmente Ecuador".

Sin embargo, López ha explicado que el langostino mediterráneo "es una especie más apreciada y con un sabor superior, cuya comercialización depende hoy exclusivamente de la pesca, lo que eleva su precio y presiona las poblaciones naturales".

El objetivo principal del equipo de investigación es revertir la tendencia decreciente de las capturas, especialmente crítica en zonas como el Mar Menor, donde tradicionalmente esta especie ha tenido un gran peso económico y social.

Hasta el momento, ninguna investigación se había propuesto este proyecto, que nace motivado en parte por el riesgo medioambiental que sufre esta especie emblemática del Mediterráneo por factores como el cambio climático y la degradación del ecosistema.

SOSTENIBILIDAD Y SISTEMAS DE VANGUARDIA

Para lograr la cría, el proyecto empleará sistemas de acuicultura de recirculación (RAS). Estos sistemas son altamente sostenibles, ya que filtran y reutilizan el agua, reduciendo el consumo de recursos hídricos y minimizando el impacto ambiental al tratar los residuos antes de su vertido.

A través de la manipulación de condiciones ambientales de luz y temperatura, y de distintas estrategias de alimentación, los investigadores buscan diseñar un protocolo que optimice la cría y garantice el bienestar de los animales.

Además, el proyecto tiene una doble vertiente. La primera, establecer las bases de la acuicultura del langostino a largo plazo, de manera que pueda ser rentable en el ámbito comercial, especialmente para la acuicultura española; y la segunda espera fomentar la repoblación a corto plazo.

En este sentido, se prevé también producir alevines o "semillas" para su liberación en el medio natural, ayudando a la recuperación de la especie y apoyando de forma directa a la pesca artesanal, un sector económicamente vulnerable.