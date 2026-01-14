La UMU participa en la secuenciación de los primeros 1.000 genomas de mariposas y polillas de Europa

Especie de polilla Arctia tigrina - UMU

MURCIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo de investigación 'Evolución y Conservación de Lepidópteros' de la Universidad de Murcia (UMU), liderado por Antonio S. Ortiz, participa en el proyecto 'Psyche', la primera iniciativa transnacional para generar y estudiar genomas de referencia de un orden animal completo, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Siguiendo la estela del proyecto 'Genoma Humano' que transformó la medicina moderna, esta investigación paneuropea secuenciará a nivel cromosómico las 11.000 especies descritas de mariposas y polillas conocidas en Europa, revolucionando así la genómica de la biodiversidad.

El proyecto ya ha alcanzado un logro al secuenciar los primeros 1.000 genomas. Estos resultados pretenden transformar la comprensión sobre la evolución biológica y la capacidad de resistencia ante el cambio climático, ya que al descifrar el ADN de estos insectos se puede contribuir a la conservación de la naturaleza, descubrir formas de combatir las plagas agrícolas y arrojar luz sobre su evolución.

El equipo de la UMU se encargará de aportar al consorcio especies endémicas de la Península Ibérica, participará en la redacción de los artículos científicos y proporcionará soporte técnico mediante la infraestructura de investigación que dispone en sus laboratorios.

Con esta investigación, los lepidópteros se han convertido en el orden animal con el mayor número de genomas de referencia del planeta, que servirán de base para cualquier estudio en el futuro.

Las mariposas y polillas, conocidas como lepidópteros, son indicadores clave de la salud de los ecosistemas que representan alrededor del 10% de las especies eucariotas conocidas. Sus datos genómicos permiten mejorar las estrategias de conservación ambiental y la seguridad alimentaria mundial, al configurar una parte importante de la cadena trófica.

Los primeros resultados, que son de acceso libre, facilitan a los expertos el desarrollo de métodos agrícolas más sostenibles y la protección de la biodiversidad frente a la degradación de los hábitats.

"Cuando el número de mariposas empieza a descender, es señal de alarma de que algo más grave está ocurriendo en el ecosistema", ha explicado Antonio S. Ortiz, profesor de Zoología y Antropología Física de la UMU. Solo entre 2011 y 2020, las poblaciones de los prados europeos descendieron en un 36%.

ESTUDIOS DERIVADOS

A partir de este consorcio se están impulsando una amplia variedad de líneas de investigación para comprender mejor, entre otras cuestiones, la escasa evolución de los cromosomas de estos insectos en sus 230 millones de años de existencia.

En Reino Unido, por ejemplo, los genomas de referencia se han utilizado para investigar la desaparición de la mariposa blanca de venas negras en los años veinte.

Este estudio comparó ejemplares de museos procedentes de poblaciones extintas y actuales para descubrir posibles pistas genéticas que permitan identificar y predecir el riesgo de que se repita en el futuro, especialmente entre especies poco conocidas o difíciles de monitorizar.

CONSORCIO INTERNACIONAL

El proyecto 'Psyche' es una iniciativa científica internacional liderada por el Wellcome Sanger Institute de Cambridge (Reino Unido) cuenta con la colaboración de 184 investigadores de 34 países.

La participación española en este esfuerzo global está coordinada por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE, CSIC-UPF), quien encabeza la recolección de datos en el suroeste de Europa.

Junto a la UMU, el proyecto cuenta con un sólido tejido de instituciones nacionales entre las que se encuentran las universidades de A Coruña, Valencia, Oviedo, Vigo y Barcelona, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA), el Instituto Botánico de Barcelona, el Museo de Ciencias Naturales de Granollers, la Asociación Zerynthia y grupos individuales de naturalistas.