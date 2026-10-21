La UMU renueva el sello europeo de excelencia en recursos humanos para la investigación - EUROPA PRESS

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha renovado el sello europeo HRS4R (HR Excellence in Research), que reconoce a las universidades y centros de investigación cuyas políticas de recursos humanos se ajustan a la Carta Europea del Investigador y al Código de Conducta para la Contratación de Investigadores.

La renovación se produce tras la visita de una delegación evaluadora a la institución la semana pasada, en la que analizó las medidas aplicadas y los resultados obtenidos desde que la UMU recibió este distintivo por primera vez, en junio de 2020. Con esta renovación, la universidad mantendrá el sello durante los próximos tres años.

Desde su primera concesión, la institución ha introducido cambios en sus políticas de contratación, ha desarrollado acciones formativas para el personal investigador y ha trabajado para mejorar la claridad y accesibilidad de la información y los recursos disponibles para este colectivo, según ha informado la Universidad de Murcia.

El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, dirigido por Christian de la Fe, ha coordinado la revisión y aplicación de las medidas incluidas en el Plan de Acción de la universidad, actualizado tras superar la evaluación intermedia de la Comisión Europea en junio de 2022. El plan contempla actuaciones también para el curso 2026-2027.

La renovación facilita el acceso a determinadas convocatorias internacionales de atracción de talento y financiación. Entre ellas figuran las acciones Marie Sklodowska-Curie (MSCA) del programa Horizonte Europa, que exigen el sello como requisito en algunas convocatorias o lo consideran un criterio de valoración de las candidaturas.

El distintivo también reconoce las políticas de recursos humanos de la universidad y contribuye a su visibilidad internacional, al acreditar la aplicación de principios europeos en materia de contratación y desarrollo profesional del personal investigador.

La UMU se adhirió en 2013 a los principios de la Carta Europea del Investigador y del Código de Conducta, y definió su Plan de Acción en 2018, antes de obtener el sello en 2020. Desde entonces, ha desarrollado medidas para mejorar los procesos de contratación, las condiciones de trabajo y la carrera investigadora.

Uno de los ejes de esta estrategia es la política de contratación abierta, transparente y basada en méritos (OTM-R), alineada con los principios de la Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación (CoARA). La universidad se adhirió a esta iniciativa en 2022 mediante la firma del Acuerdo para la Reforma de la Evaluación de la Investigación, que promueve la valoración cualitativa de las contribuciones científicas, el reconocimiento de su diversidad, la transparencia y la reducción del uso de métricas inadecuadas.