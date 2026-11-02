UMU y UPCT fijan el calendario oficial de la PAU 2027 en la Región de Murcia

Archivo - Estudiantes realizan la prueba de acceso a la universidad - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los días 1, 2 y 3 de junio se celebrarán los exámenes de la fase ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2027 en la Región de Murcia, según el calendario oficial acordado por la Universidad de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT).

El proceso administrativo previo para la convocatoria ordinaria arrancará con el periodo de matriculación general, programado entre el 10 y el 25 de mayo, a las 12.00 horas, tras el que los centros de origen formalizarán la entrega de la documentación de los alumnos los días 26 y 27 de mayo.

Las calificaciones provisionales de la primera convocatoria se harán públicas el 8 de junio, a las 13.00 horas, a través del portal institucional de acceso, abriéndose esa misma jornada un plazo para presentar solicitudes de revisión que se extenderá hasta las 13.00 horas del 11 de junio.

Las notas definitivas tras el proceso de corrección se publicarán el 16 de junio a las 13.30 horas. A continuación, se abrirá un plazo habilitado hasta las 18.00 horas del 17 de junio para que los estudiantes que hayan solicitado revisión puedan pedir la visión presencial de sus exámenes, que se desarrollará los días 18 y 21 de junio en el edificio Rector Soler del Campus de Espinardo.

Por su parte, la fase extraordinaria fijará su periodo de matriculación entre el 16 y el 23 de junio hasta las 12.00 horas, dando paso a la entrega de documentación por parte de los centros el 24 de junio de cara a las sesiones de exámenes programadas para los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.

Los resultados provisionales de la convocatoria extraordinaria se darán a conocer el martes 6 de julio, a las 15.00 horas, habilitando el periodo de reclamación hasta las 12.00 horas del 9 de julio antes de publicar las calificaciones definitivas el 14 de julio, a las 12.00 horas, previa cita para la visión presencial fijada para el 16 de julio en el Campus de Espinardo.