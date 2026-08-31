La undécima etapa de la Vuelta Ciclista sale este miércoles desde Cartagena - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Cartagena dará este miércoles, 2 de septiembre, la salida a la undécima etapa de La Vuelta Ciclista a España, cuyo pelotón partirá de forma neutralizada a las 13.50 horas desde el Paseo Alfonso XII del puerto.

Antes de la salida, el público podrá seguir los preparativos de la carrera y la presentación de los equipos, mientras que la tradicional caravana previa partirá al mediodía con regalos para los aficionados, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha destacado que no es la primera vez que este evento deportivo de primer nivel recala en la ciudad en los últimos años y ha señalado que el paso de La Vuelta supone un "escaparate" para Cartagena en medios de comunicación y televisiones nacionales y extranjeras.

El pelotón transitará junto a algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Cola de Ballena, el Arsenal Militar o la Asamblea Regional.

La etapa, de más de 150 kilómetros y perfil llano, concluirá en Lorca. En su recorrido por Cartagena, los ciclistas pasarán por Media Legua y Vista Alegre y continuarán por la carretera de La Unión hacia Portmán, por el entorno de Atamaría y La Manga Club.

Posteriormente, la carrera atravesará Los Belones, Los Nietos, Estrella de Mar, Los Urrutias, El Carmolí y Punta Brava, antes de continuar hacia Lorca por los municipios de Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Totana.

CORTES DE TRÁFICO

En Cartagena ciudad, la carrera partirá del Paseo Alfonso XII del puerto y continuará por Héroes de Cavite, calle Real, Plaza de España, Paseo Alfonso XIII, Capitanes Ripoll, Puertas de San José y carretera de La Unión.

Estas vías permanecerán cortadas al tráfico entre las 12.00 y las 15.00 horas, aproximadamente, con motivo del paso de la carrera.

Los horarios estimados de paso de La Vuelta por Cartagena sitúan la salida desde el Paseo Alfonso XII a las 13.50 horas, con el paso por Media Legua y Vista Alegre previsto a las 14.05 horas; Atamaría y La Manga Club, a las 14.25 horas; Los Belones, a las 14.30 horas; Los Nietos, a las 14.35 horas; y Estrella de Mar, Los Urrutias, El Carmolí y Punta Brava, a las 14.45 horas.