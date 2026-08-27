La undécima etapa de La Vuelta discurrirá por la Región de Murcia el próximo 2 de septiembre

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, tras la presentación de la etapa de La Vuelta que recorrerá la Región de Murcia. - CARM

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La undécima etapa de La Vuelta Ciclista a España se celebrará el próximo 2 de septiembre y discurrirá íntegramente por la Región de Murcia, con salida en Cartagena y llegada en Lorca, según ha informado la Comunidad.

Tendrá un recorrido total de 156 kilómetros y permitirá mostrar la extraordinaria riqueza turística y paisajística de la Región, conectando dos de sus principales ciudades históricas y atravesando espacios del litoral mediterráneo, el entorno del Mar Menor y las comarcas del interior.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este jueves la etapa junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y ha declarado que "el Gobierno de la Región de Murcia hace posible que una de las competiciones deportivas más importantes y con mayor proyección internacional vuelva a elegir nuestro territorio como escenario".

La consejera ha añadido que "no estamos únicamente ante una gran jornada ciclista, sino ante un escaparate turístico excepcional que permitirá mostrar al mundo la riqueza y los contrastes de la Costa Cálida-Región de Murcia".

La etapa partirá de Cartagena y atravesará los municipios de La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y Aledo antes de alcanzar la meta en Lorca.

El itinerario permitirá contemplar algunos de los paisajes más representativos de la Región, desde el litoral y el entorno del Mar Menor hasta el interior regional, culminando con el paso por el Alto de Aledo, puerto de tercera categoría, antes de la llegada a la Ciudad del Sol.

La salida neutralizada desde Cartagena está prevista a las 14.08 horas y la llegada a Lorca se producirá aproximadamente a las 17.21 horas, según el horario medio estimado por la organización.

El perfil de la etapa, catalogada como llana, incluye en su tramo final la subida al Alto de Aledo, con 9,5 kilómetros al 4,2 por ciento de pendiente media, antes del desenlace en las calles de Lorca.

Con motivo de esta llegada de la etapa, el municipio lorquino prepara, además, una serie de actividades complementarias, como el 'Parque Vuelta' o 'La Vuelta júnior', para implicar a niños y adultos en esta auténtica fiesta del ciclismo y del deporte.

COBERTURA EN 190 PAÍSES

La Vuelta es una de las tres grandes rondas del calendario ciclista internacional y una de las competiciones deportivas españolas con mayor capacidad de difusión exterior.

Su cobertura alcanza 190 países; reúne sobre el terreno a alrededor de un millar de periodistas, y cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales.

La retransmisión televisiva permitirá que los paisajes y municipios de la Región acompañen durante varias horas al pelotón, generando una campaña de promoción turística de gran alcance. A ello se suma la difusión a través de los medios de comunicación, las plataformas digitales y los canales oficiales de la competición.

UN CENTENAR DE ACTIVIDADES EN EL PLAN DE TURISMO DEPORTIVO

La presencia de La Vuelta se integra en el Plan de Turismo Deportivo de la Región de Murcia, impulsado conjuntamente por el Instituto de Turismo y la Dirección General de Deportes para reforzar el posicionamiento de la Costa Cálida como destino de referencia para la celebración de competiciones y concentraciones deportivas.

Este plan supone la celebración, durante 2026, de más de un centenar de grandes eventos deportivos de alcance nacional e internacional, distribuidos por distintos municipios y vinculados a numerosas disciplinas.

"El turismo deportivo constituye una herramienta estratégica para atraer visitantes, diversificar nuestra oferta, reducir la estacionalidad y generar actividad turística durante los doce meses del año", ha dicho Conesa.

"La celebración de La Vuelta representa uno de los grandes hitos de esta planificación y confirma la capacidad de la Región para albergar acontecimientos deportivos de máxima exigencia organizativa y repercusión mundial", ha añadido.

La consejera ha señalado asimismo que estos eventos "permiten proyectar los recursos naturales, culturales y patrimoniales del territorio, además de favorecer la ocupación de los alojamientos, el consumo en la hostelería y la restauración y el conocimiento de los destinos entre deportistas, acompañantes y espectadores".