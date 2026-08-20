Las unidades de salud bucodental en Atención Primaria crecen un 60% en cuatro años y alcanzan las 53

Declaraciones de la consejera de Salud, Isabel Ayala, sobre el Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia cuenta actualmente con 53 unidades de Salud Bucodental en Atención Primaria, 20 más que hace cuatro años, cuando había 33 en funcionamiento, según ha informado la consejera de Salud, Isabel Ayala.

Ayala ha visitado este jueves la Unidad de Salud Bucodental del centro de salud Murcia-Sur, que dispone de dos sillones de tratamiento y cuenta con tres profesionales, entre odontoestomatólogos, higienistas dentales y técnicos auxiliares de Enfermería.

La consejera ha señalado que la previsión del Servicio Murciano de Salud (SMS) para el bienio 2026-2027 es continuar con la expansión de estas unidades hasta superar las 60, con el objetivo de acercar este servicio a los pacientes y hacerlo más accesible desde los centros de salud.

Asimismo, ha destacado el incremento de las prestaciones incluidas en el Programa Integral de Salud Bucodental de la Región de Murcia, entre ellas la atención a menores de hasta cinco años.

En este sentido, Ayala ha señalado que la Encuesta de Salud Oral en España de 2025 reflejó que cerca del 31% de los menores de entre cinco y seis años presenta caries en los dientes temporales y que un tercio de los niños de esta edad nunca ha acudido al dentista.

La cartera autonómica también incluye prestaciones adicionales respecto a la cartera estatal, como las endodoncias en molares permanentes por caries en niños de hasta nueve años, tratamientos en dientes permanentes y de leche para menores con discapacidad bajo anestesia no convencional y atención a pacientes con enfermedades raras que presentan una afectación oral permanente.

El programa contempla además prestaciones para colectivos especialmente vulnerables, entre ellos personas con determinadas discapacidades que dificultan el autocuidado y pacientes oncológicos con tumores de cabeza y cuello.

La Consejería de Salud señala que el programa tiene como objetivos la prevención y promoción de la salud bucodental, la creación de hábitos higiénico-dietéticos saludables y la reducción de la incidencia de caries y otras enfermedades orales.

Desde 2022, el Servicio Murciano de Salud ha invertido más de diez millones de euros en el Programa Integral de Salud Bucodental para dotarlo de personal, material e infraestructuras.