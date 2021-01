Unidas Podemos lleva al Congreso de los Diputados "el escándalo" de las vacunas en la Región

MURCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Javier Sánchez Serna, diputado de Unidas Podemos y coordinador de Podemos en la Región de Murcia, ha registrado en el Congreso tres iniciativas con las que pretende "llegar hasta el fondo" en la polémica de las vacunas en la Comunidad Autónoma y "arrojar luz sobre cómo ha podido crearse una estructura paralela en la propia administración regional para administrar vacunas irregularmente a cargos públicos y altos directivos".

El artículo 109 de la Constitución Española atribuye a la Cámara la facultad de recabar cualquier información que precise de las Comunidades Autónomas, una actuación que Sánchez Serna considera "necesaria y más que justificada ante la absoluta opacidad del gobierno de López Miras".

El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que la petición de amparo al Congreso es "la única forma de garantizar que el estado de derecho sigue vigente" y que las leyes y protocolos también se cumplen en la Región de Murcia "frente a un Gobierno regional carcomido por la corrupción y la podredumbre".

Sánchez Serna ha considerado además que "despierta muchas dudas la negativa de López Miras a hacer pública la relación de altos cargos vacunados", y que ante esta opacidad, "cualquiera podría pensar que esconde algo aún más grave que lo que ya conocemos".

"Hasta el momento, el presidente autonómico se ha negado a dar cuentas sobre esas vacunaciones irregulares, y pretende dar el debate por zanjado con la dimisión de Manuel Villegas", y para el coordinador autonómico de Podemos, "López Miras no puede utilizar una supuesta protección de datos privados como escudo para tapar los privilegios de un puñado de indecentes, ya que si se vacunaron porque su actividad profesional así lo exigía, se debe publicar sin excusas una Relación de Puestos de Trabajo vacunados y la valoración de riesgo asociada a esos puestos".

El motivo para no hacer "algo tan sencillo y perfectamente legal", según el diputado, es que "no hay nada de eso, sino que nos tememos se vacunó de forma arbitraria a los más listos de la clase". De hecho, desde Podemos recuerdan que López Miras "sigue a estas horas sin aclarar si recibió o no la vacuna".

Por otra parte, además de la solicitud de la "lista VIP de vacunados por el Gobierno de López Miras", Sánchez Serna ha registrado una pregunta dirigida al Ministerio de Sanidad sobre "las acciones legales que piensa tomar respecto a las autoridades que se han saltado la ley". El diputado de Unidas Podemos ha apostado porque "la Dirección General de Salud Pública y el Ministerio actúen cuanto antes frente esta flagrante violación de la ley de Salud Pública y castigar a estos pillos para que estos comportamientos no se repitan".