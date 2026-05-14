La Universidad Católica de Murcia celebra la XI Jornada de Movilidad y Seguridad Vial

La XI Jornada de Movilidad y Seguridad Vial - UCAM

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha celebrado la XI Jornada de Movilidad y Seguridad Vial, un foro de referencia nacional para analizar los grandes retos del transporte sostenible. Organizada a través de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del área metropolitana de Murcia de la UCAM, la jornada ha puesto de manifiesto que la seguridad vial "ya no se entiende solo desde la reducción de accidentes, sino también desde la capacidad de aplicar nuevas tecnologías para prevenirlos, ordenar mejor los flujos y diseñar servicios más eficientes".

El vicedecano del Grado en Ingeniería Civil de la UCAM, Pedro de los Santos Jiménez, ha subrayado que "si bien antes una preocupación importante era lo que es en sí la seguridad vial, el número de accidentes, ahora lo realmente importante es cómo mejorar esa seguridad con toda aquella tecnología que tenemos hoy en día".

Ese salto tecnológico ha estado presente en buena parte de las intervenciones, han informado desde la institución. El director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del área metropolitana de Murcia de la UCAM, Roberto Liñán, ha incidido en el valor de trabajar con información fiable para transformar la planificación urbana. "Utilizar datos que sean veraces y que se puedan utilizar para simular y planificar es clave, porque el beneficio es para el ciudadano", ha señalado.

La directora del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, Carla Tomás, ha aportado información que permite medir ese cambio en la circulación. Según ha explicado, el nuevo Arco Noroeste "ha cambiado la movilidad a favor del área metropolitana de Murcia", con menor intensidad, mejora de la velocidad de circulación y reducción de retenciones.

En concreto, ha señalado que en la A-7 se ha registrado un descenso de entre el 15% y el 25% de la movilidad en ambos sentidos, mientras que en la MU-32 se ha observado una reducción de casi el 60% en sentido Murcia. Ese impacto, ha destacado, "se traduce básicamente en menores horas que el ciudadano pasa en carretera atascado o parado para llegar a su destino".

La transformación, sin embargo, no pasa únicamente por construir nuevas infraestructuras, sino también por cambiar el modelo de desplazamiento.

El director general de Movilidad y Transportes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Antonio Verdú, ha defendido que "no podemos permitir que el vehículo privado de uso individual sea la única receta para esto". En su intervención, ha remarcado que la misión del Gobierno regional es atraer a los ciudadanos al transporte público en cualquiera de sus modalidades, siempre que el servicio sea "eficiente, fiable y competitivo en tiempos".

La jornada también ha incorporado una mirada nacional a través de la experiencia de la Generalitat Valenciana tras la Dana. El director general de Transportes y Logística de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos, ha expuesto el impacto crítico que este episodio tuvo sobre el sistema de transporte.

"El día 29 de octubre nos quedamos sin el 50% del sistema de transporte", ha señalado, detallando que Valencia perdió simultáneamente servicios de tranvía, metro y trenes de cercanías. La situación afectó directamente a unas 600.000 personas y evidenció que, en una emergencia de gran magnitud, el problema no se limita a la disponibilidad de vehículos, sino también a la pérdida de carreteras y vías férreas para circular.

Carla Tomás ha resumido el espíritu del encuentro al afirmar que "estamos ante una movilidad nueva en la cual tenemos que aplicar la nueva tecnología que ha llegado recientemente para quedarse".

Una idea compartida por los ponentes, que han coincidido en que la inteligencia artificial, la digitalización y la planificación basada en datos deben estar al servicio de una movilidad más limpia, eficiente, inclusiva y orientada a las necesidades reales de las personas.