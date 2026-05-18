La Universidad de Murcia, finalista en los Premios Dircom con su vídeo institucional

Frame del vídeo institucional - UMU

MURCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha sido elegida como una de las tres finalistas en la 9ª edición de los Premios Dircom Ramón del Corral, los galardones más valorados por los profesionales de la comunicación en España.

El vídeo corporativo de la UMU compite en la categoría de Multimedia - Vídeo Corporativo, compartiendo espacio con grandes entidades como CTT Express y Repsol.

El proyecto seleccionado, que se estrenó en mayo de 2025, busca mostrar el 'corazón' de la Universidad de Murcia a través de testimonios de universitarios de todo el mundo, han explicado desde la institución.

Esta pieza audiovisual no es una acción aislada, sino que forma parte de la Nueva Narrativa iniciada por la universidad en 2022, que ha querido priorizar los contenidos emocionales, las historias humanas y el impacto real que la institución tiene en la vida de sus estudiantes, profesorado y trabajadores.

El vídeo institucional fue dirigido por el cineasta murciano Gonzalo Ballester y coordinado por el profesor José Carlos Losada, en una estrecha colaboración con el Servicio de Comunicación de la UMU.

RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EN COMUNICACIÓN

"Ser finalista en estos premios supone un hito relevante, dado que el jurado está compuesto por más de 40 profesionales de los ámbitos corporativo, académico y mediático de todo el país", han indicado desde la UMU. Los proyectos son evaluados bajo estrictos criterios de estrategia, creatividad, innovación y efectividad.

En esta edición, la UMU destaca en un entorno competitivo donde predominan grandes multinacionales de sectores diversos como la energía, la alimentación o la banca.

El desenlace de los premios se conocerá en la gala de entrega que tendrá lugar el próximo martes 16 de junio de 2026 en el Teatro Calderón de Madrid. Este evento se consolida como el gran punto de encuentro anual del sector, reuniendo a directivos de comunicación y representantes de las instituciones más importantes del país.

Los Premios Dircom Ramón del Corral están organizados por la Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom), estos premios distinguen la excelencia y las mejores prácticas de comunicación corporativa en España. Dircom cuenta con más de 1.300 socios y es la asociación de comunicación más importante en lengua hispana.