UPTA destaca la "consolidación de un nuevo de modelo de trabajo autónomo" tras el incremento de los autónomos en marzo

MURCIA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de marzo ha finalizado con un comportamiento positivo en la afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), alcanzando un total de 3.425.882 afiliados, lo que supone un incremento de 6.009 autónomos en el último mes y más de 42.900 activos respecto a marzo de 2025.

La Región de Murcia cierra el mes de marzo con un total de 106.370 afiliados al RETA lo que supone un incremento de 305 autónomos en el último mes, según ha indicado desde la Unión de Profesioanles y Trabajadores Autónomos (UPTA).

"Más allá de la evolución mensual, los datos reflejan con claridad una transformación estructural del trabajo autónomo", han señalado. "La región de Murcia avanza hacia un modelo más cualificado, donde las actividades vinculadas al conocimiento y los servicios profesionales ganan peso frente al retroceso progresivo de los sectores tradicionales", han añadido.

El crecimiento del último mes se concentra principalmente en la Hostelería, que suma 82 afiliados (9.113), consolidándose como el principal motor del RETA en la Región y las actividades de mayor valor añadido.

Destacan las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, que suman 39 nuevos autónomos, alcanzando los 9.137 afiliados. También presentan una evolución positiva las Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales, con 26 afiliados más (4.176).

Por el contrario, los sectores tradicionales continúan mostrando un comportamiento negativo. El Comercio pierde 16 afiliados en marzo, situándose en 23.716, mientras que el Transporte desciende en 1 autónomo (5.830) y la Educación cae en 15 afiliados (3.957).

La Construcción, sin embargo, mantiene una evolución positiva, con un incremento de 42 afiliados en el mes, alcanzando los 12.274, siendo uno de los pocos sectores tradicionales que resiste en términos de crecimiento, junto con la Industria Manufacturera que también registra un ascenso de 16 afiliados (7.134), y la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, que crece en 20 autónomos (9.146), han apuntado.

Para UPTA, esta evolución pone de manifiesto "un problema estructural cada vez más evidente, la falta de relevo generacional en los sectores tradicionales, donde el envejecimiento del colectivo y la escasa incorporación de jóvenes autónomos están provocando una pérdida progresiva de actividad".

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad "la realidad del trabajo autónomo en España está cambiando: cada vez hay más profesionales altamente cualificados apostando por el autoempleo. Una transformación que refleja talento, innovación y nuevas formas de trabajar. Estamos ante la consolidación de un nuevo modelo de trabajo autónomo más especializado y con mayor valor añadido".

Sin embargo, ha indicado, "este cambio también pone de relieve los problemas estructurales de los sectores tradicionales, donde la falta de relevo generacional amenaza su continuidad".