Urralburu asegura que las negociaciones con IU están "atascadas" aunque confía en dar la sorpresa de aquí al día 5

Publicado 30/11/2018 12:36:32 CET

Llama a "que todas las fuerzas pongan de su parte" y apunta que "la cesión no puede venir solo por un lado"

MURCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha afirmado que las negociaciones con IU están "bastante atascadas" aunque confía en dar la sorpresa de aquí al 5 de diciembre, cuando se acaba el plazo de las negociaciones, porque este es un acuerdo "inexcusable".

Tras explicar que han mantenido conversaciones durante los últimos seis meses, ha asegurado que éstas "no están terminando en buen puerto" pues "no acercamos posiciones".

A juicio de Urralburu, "IU quizás deba aceptar que no estamos en 2015, que Podemos no es una fuerza emergente, si no que está consolidada" pues "tenemos seis diputados a la Asamblea Regional y nos presentamos a las elecciones municipales en 2019, con candidaturas en más de 35 municipios".

Claramente, ha manifestado, "no podemos renunciar al acuerdo entre IU, Equo y otras fuerzas del cambio", es "inexcusable", para trasladar a la Región de Murcia el compromiso que ya tenemos en el Congreso de los Diputados, "la confluencia de Unidos Podemos".

Así, el secretario general de Podemos en la Región ha asegurado que harán todos los esfuerzos por llegar a ese acuerdo, haciendo un llamamiento a "que todas las fuerzas pongan de su parte, aprender también a ser generosos y ceder" pues "la cesión no puede venir solo por un lado".

"Vamos a seguir trabajando" hasta el plazo del 5 de diciembre, confiando en poder dar entonces una sorpresa, pero "si no se cumple, se ampliará el plazo y seguiremos negociando, porque hasta el mes de mayo tenemos tiempo".

Entre los principales choques, Urralburu ha mencionado la definición del proyecto político, "de lo que significa ser una fuerza del cambio ahora mismo", la denominación y forma de presentarse a las elecciones y las candidaturas y cómo conformar las papeletas; incidiendo en que la distribución actual es muy distinta de la de 2015 y haciendo mención a encuestas como la del CEMOP, que les da cinco diputados.