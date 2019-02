Urralburu: “Es una oportunidad para conseguir un país y una Región que sean realmente progresistas”

Publicado 15/02/2019 13:54:49 CET

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que las elecciones siempre logran un Podemos "más fuerte, nos crecemos ante las urnas. Es el momento de apostar fuerte por nuestro programa, nuestro proyecto, que se vio reflejado en medidas como la subida del Salario Mínimo a 900 euros, el aumento de dinero para la dependencia, para atajar el desempleo o la bajada de tasas universitarias, entre otras medidas que lograron componer los que iban a convertirse en los presupuestos más sociales y justos de la historia".

Óscar Urralburu ha manifestado que las elecciones van a ser una "oportunidad" para que Podemos se convierta en un elemento fuerte y útil para el futuro de la gente de este país y de esta Región, de hecho, ha declarado, "ya hemos demostrado que tenemos un proyecto sólido, con iniciativas destinadas a lo que importa, mejorar el día a día de las personas, con propuestas para las pensiones, el trabajo decente, ayudas para el alquiler, para los que quieren formar una familia, sea cual sea el modelo elegido, con transporte público de calidad, eficaz y que ofrezca un buen servicio, o para que nuestras escuelas, centros de salud y hospitales públicos sigan siendo motivo de orgullo y un elemento de seguridad".

El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos ha subrayado que la "irresponsabilidad y el egoísmo de los independentistas, a los que se han sumado alegremente Ciudadanos y PP" ha provocado que mucha gente hoy día "vea como la esperanza que tenía puesta en la política real y de cosas concretas que estábamos haciendo desde Podemos, se vea aplazada".

Por eso, ha incidido Óscar Urralburu, "hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando, con más ahínco si cabe, en comunicar, hacer saber e informar a toda la sociedad acerca de nuestras ideas, nuestras propuestas para sacar a este país y a esta Región adelante".

Y esa política que "abanderamos desde Podemos, no es otra que la del diálogo, el consenso y el acuerdo. A partir de ahí, sentarnos a hablar de lo que realmente importa. Escuchar y compartir iniciativas con autónomos, con pensionistas, con jóvenes y mayores, con aquellos que tienen que elegir entre pagar el alquiler o las actividades de los críos, y en general, con toda la sociedad que quiere un país y una Región más justa, más amable y donde se acabe con el caciquismo y las ideas más ultraconservadoras no tengan cabida. Sabemos, y vamos a demostrarlo, cómo podemos lograr una Región más moderna, más amplia e inclusiva y donde el día a día de nuestros vecinos y vecinas no sea una carrera de obstáculos".