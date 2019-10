Publicado 05/10/2019 10:23:03 CET

MURCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Óscar Urralburu será el número uno de Más País Región de Murcia. Así lo ha decidido la Asamblea celebrada este viernes, donde más de un centenar de personas lo han ratificado. La número dos será, previsiblemente, María Giménez. El resto de lista estará formada por candidatos, en su mayoría independientes, de diferentes ámbitos de la sociedad civil.



Urralburu ha sido respaldado por una Asamblea donde más de cien personas han dado el visto bueno a que sea el cabeza de lista el próximo 10 de noviembre. Asimismo, se ha aprobado el criterio de elaboración de la lista, que se dará a conocer el lunes.

Así, ha afirmado que uno de los primeros objetivos es "movilizar a las personas que están decepcionadas y frustradas por no haber tenido un gobierno progresista. Y vamos a intentar entusiasmar a toda esa gente, que mucha de ella me dice por la calle que hay necesidad de desbloquear y empezar a ser responsables para que haya respuestas a sus problemas cotidianos, para que haya un gobierno útil para la gente. Eso somos. El partido de la responsabilidad, del desbloqueo, encargados de sumar y no decepcionar".

Asimismo, el candidato al Congreso ha subrayado que la ciudadanía está "empatizando" con Más País, día a día vemos como "se suma gente para ayudar, para apoyar y colaborar porque creen que hacía falta un partido como este. La gente progresista se está viendo reflejada en Más País porque supone aquí en la Región concretamente, una voz que en el Congreso qva a hablar de financiación, de cambio de modelo productivo y transición energética, medio ambiente o de cómo rescatar al Mar Menor. Ni Partido Socialista ni Partido Popular han sido capaces de hacerse valer en Madrid en todos estos años".

Por su parte, María Giménez, que previsiblemente irá de número dos, ha hecho hincapié en que Más País Región de Murcia "tiene la responsabilidad de defender los intereses de los murcianos en el Congreso a partir del próximo 10 de noviembre y nuestra carta de presentación es el trabajo que hemos sido capaces de realizar. Esto lo llevamos, la experiencia que nos ha proporcionado el habernos dejado la piel estos últimos años en la Asamblea".

Por último, Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, ha concretado que parte del programa electoral pasará por "medidas de transición ecológica, de regulación del alquiler, feminismo y justicia social y servicios públicos, entre otros asuntos".

Además, respecto a la acogida de Más País, Moruno ha querido dejar claro "la buena acogida por toda España que ha tenido el partido liderado por Íñigo Errejón. La sensación generalizada es que hay mucha gente que tenía que ir a votar con la nariz tapada o se iba a quedar en casa y ahora tienen un motivo por el que salir a meter la papeleta en la urna. A eso hemos venido, a desbloquear, a movilizar a las personas progresistas y a que la vida vuelva a estar en el centro de la política".