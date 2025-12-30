Uva blanca, crujiente y sin semilla, la preferida por los murcianos para Nochevieja

Archivo - Espectáculo de luces en la fachada de la Puerta del Sol - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los murcianos para comenzar el año buscan una uva blanca, crujiente y sin pepitas. Y es que, pese a que en la Región de Murcia hay "multitud de variedades y de todos los colores", según ha explicado el presidente de Apoexpa, Joaquín Gómez, a Europa Press, casi el 90% del consumo es de uva sin semilla.

Tanto es así que esta predilección ha dejado de lado en estas fechas a la uva de Aledo, la uva de mesa que por tradición era la más vendida, pero que tiene semilla.

La uva es ahora un producto que está todo el año, ha explicado Gómez, que ha señalado que "en el mercado español se vende un poco más por Nochevieja, pero no tiene la importancia que tenía antaño". Entonces "era un producto enfocado a una campaña muy corta del año y su principal exponente era la noche del 31 de diciembre, pero ahora en el lineal de las tiendas hay todo el año".

En estas fechas el precio de la uva, "como el de cualquier otro producto de Navidad está más caro de lo normal, pero varía de una tienda a otra", ha concluido.