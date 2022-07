Valcárcel (PP): "Es importante no hacer cuentas para ver si con otros nos da para tener mayoría"

XVIII Congreso autonómico del Partido Popular de la Región de Murcia. En la imagen Ramón Luis Valcárcel. - EDU BOTELLA

MURCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de honor del PP de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha destacado este viernes en el XVIII Congreso Extraordinario de la Región de Murcia, que en este momento "es importante no hacer cuentas para ver si con otros nos da para tener mayoría", y ha añadido que solo hay que pensar en "lograr la mayoría y trabajar en ese sentido".

Valcárcel, que ha deseado que, tras la celebración de este congreso, el PP "salga más fortalecido que nunca, con ánimos renovados", también se ha referido a todos los que han trabajado por el PP y ya no están en política, y ha dicho que agradecería que los rescataran "del olvido".

Sobre el resto de partidos, el presidente de honor del PP ha afirmado que "no encuentran su lugar", aunque ha advertido que ganar elecciones "no es solo como ganar a la oposición, no solo es vencer, antes hay que convencer al electorado como nosotros sabemos hacer: con ideas, trabajo, empeño y también con ilusión".

Citando al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "nadie en esta vida es capaz de avanzar solo, la clave está en el trabajo y en la fuerza colectiva", Valcárcel ha subrayado que esa es la manera "para ganar las elecciones", y todo ello, ha remarcado, "remando todos en la misma dirección".

Finalmente, ha dicho en clave nacional que España no necesita un presidente del Gobierno que viva "bajo el síndrome de 'Peter Pan', en el país del 'Nunca Jamás'", en relación a Pedro Sánchez, para asegurar que lo que necesita ahora España es a Alberto Núñez Feijóo.