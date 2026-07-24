Vázquez afirma que la evolución del IPRI confirma la "tendencia positiva" de la industria regional - CARM

MURCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha asegurado este viernes que la evolución del Índice de Precios Industriales (IPRI) "confirma otra vez que la calidad de nuestros productos industriales, el reconocimiento del mercado y el valor añadido que genera el sector para la economía mantienen una tendencia positiva".

Así lo ha manifestado después de que los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) situaran a la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual del IPRI en junio, con un incremento del 11,8%, según han informado fuentes de la Comunidad.

Vázquez también ha puesto el foco en la evolución del indicador durante el conjunto del año y ha señalado que la Región registra un aumento acumulado del 10,2%, "casi cuatro puntos por encima de la media nacional del 6,7%", lo que, a su juicio, la sitúa como "la tercera autonomía y la primera uniprovincial en crecimiento de su producción industrial en lo que va de año".

El consejero ha considerado que estos resultados "refuerzan y confirman que el esfuerzo que realizamos de forma coordinada y conjunta las administraciones, las empresas y todo el sector a través del Plan Industrial de la Región de Murcia 2035 está dando resultado, sobre todo en términos de confianza del sector y seguridad jurídica, algo clave para atraer inversiones productivas que generen empleo y riqueza".