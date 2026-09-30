Vázquez reclama al Gobierno central y a Red Eléctrica medidas para acabar con el "estrangulamiento" de la red eléctrica - CARM

LORCA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha reclamado este miércoles al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica que adopten las medidas necesarias para acabar con el "estrangulamiento" de la red eléctrica que, según ha señalado, condiciona el crecimiento económico e industrial de la Región de Murcia.

Vázquez ha realizado estas declaraciones durante la inauguración, en Lorca, de la planta fotovoltaica de X-ELIO en Zarcilla de Ramos, que cuenta con una potencia de 368 megavatios y ha supuesto una inversión de 335 millones de euros, según ha informado la Comunidad.

El consejero ha señalado que la Región cuenta con más de 3.500 megavatios de potencia fotovoltaica y genera ya más de la mitad de su energía mediante fuentes renovables, pero ha advertido de que el "parón del Gobierno central" en la planificación de la red eléctrica y el mantenimiento del denominado 'modo reforzado' tras el apagón de 2025 "pone en riesgo" el esfuerzo realizado en materia de sostenibilidad.

En este sentido, ha reclamado también cambios legislativos en la normativa sobre almacenamiento energético y centros de datos, así como un aumento del límite de inversión en infraestructuras eléctricas para "modernizar y hacer más robusta y segura la red eléctrica".

Vázquez ha destacado asimismo la inversión de X-ELIO en la planta de Lorca, que producirá anualmente más de 680.000 megavatios hora, equivalentes al consumo de casi 200.000 viviendas, según los datos facilitados por la Comunidad.

El consejero ha puesto además en valor las medidas de integración ambiental y social vinculadas al proyecto, entre ellas la habilitación de 500 hectáreas para la protección y desarrollo de aves esteparias y el soterramiento de 20 kilómetros de línea de alta tensión para la evacuación de la energía generada.

LA FOTOVOLTAICA CRECE UN 93%

El titular de Industria y Energía ha contrapuesto el crecimiento de la fotovoltaica en la Región con las limitaciones de la red. Así, ha señalado que la potencia instalada ha aumentado un 93% en los últimos tres años, hasta alcanzar los 2,4 gigavatios, mientras que las renovables ya representan más del 51% de la generación eléctrica regional.

Frente a esta evolución, ha advertido de las consecuencias del mantenimiento del 'modo reforzado', entre ellas un aumento del 41% de la generación eléctrica con gas hasta la fecha respecto al mismo periodo del año anterior.

Vázquez ha recordado que la Comunidad presentó alegaciones para garantizar capacidad eléctrica ante demandas industriales y residenciales ya identificadas por más de 1.680 megavatios, que, según ha indicado, supondrían 600 millones de euros de inversión en infraestructuras de distribución y transporte.

El consejero se ha mostrado "cauto" ante la posible respuesta del Ministerio y ha señalado que está prevista una reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el próximo 6 de octubre.

Asimismo, ha reclamado modificar el Real Decreto estatal sobre centros de datos y la normativa sobre almacenamiento energético para adaptar la planificación de la red a las necesidades de la Región.

Por último, Vázquez ha pedido elevar el límite de inversión en infraestructuras eléctricas para aumentar la capacidad y modernizar la red, que, según sus datos, tiene el 85% de sus 166 nodos eléctricos saturados.