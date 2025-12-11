Los vecinos de San Javier podrán obtener el DNI y el pasaporte en la unidad móvil de la Policía Nacional

La concejala de Policía Local, Alba Sánchez, y el concejal de Protección Civil, Sergio Martínez, junto a la unidad móvil de la Policía Nacional- AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER
MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
Una unidad móvil del servicio de DNI y Pasaporte de la Policía Nacional visitará San Javier una vez al mes con 46 citas previas en cada ocasión.
La concejala de Policía Local, Alba Sánchez, ha explicado que a partir de ahora el usuario podrá llevarse en el momento su DNI, por lo que ya no tendrá que volver a recogerlo como ocurría hasta ahora. Además se podrá gestionar la obtención o renovación del pasaporte que también se entregará al interesado en el momento.
La concejala de Policía Local ha indicado que las citas deberán solicitarse a través del teléfono 968 57 08 80 o bien de manera presencial en el Centro de Seguridad. Asimismo ha señalado que el centro de seguridad cuenta de manera permanente con la máquina de actualización de Clave del DNI que está en funcionamiento continuo durante 24 horas los 365 días del año.