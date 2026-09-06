La Vega del Segura estará este lunes y martes en alerta amarilla por temperaturas que rozarán los 40 grados

Jornada de intenso calor - Rocío Ruz - Europa Press

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo para este lunes y martes por temperaturas máximas que rozarán los 40 grados en la Vega del Segura.

Así, este lunes la temperatura máxima podrá alcanzar los 38 grados de las 13.00 a las 21.00 horas; mientras que el martes el termómetro subirá hasta los 39º de las 13.00 a las 21.00 horas, con una probabilidad del fenómeno de entre el40 y el 70 por ciento.