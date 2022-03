Vélez "asume" las molestias causadas por las obras del tren pero "a nadie le cabe duda" que son para mejorar el futuro

Asegura que las obras avanzan a un ritmo "superior" y que podrían terminar en el primer semestre de 2023

El secretario regional del PSOE, Pepe Vélez, ha asumido las molestias causadas por las obras y el cierre de la línea ferroviaria entre varios puntos de la Región y Madrid pero ha reconocido que éstas "son para mejorar" y "modernizar" las infraestructuras del tren.

Al respecto, Vélez ha asegurado que "a nadie se les escapa" que las obras "generan molestias" por lo que ha reconocido "no tener nada que decir" por que "cuando una infraestructuras se moderniza tiene unas consecuencias", pero que "a nadie le cabe duda que cuando se terminen esas obras" se va a mejorar y modernizar "el día a día de los ciudadanos".

Y es que el líder socialistas ha ironizado que "cuando no se hace nada, no se puede molestar" y ha lamentado que "los agoreros busquen la coma o la tilde para desprestigiar esa labor" ya que, para Vélez, "estos son realidades y no las promesas del PP"

El 'socialista' ha asegurado que "también avanzamos en las obras del Corredor Mediterráneo y en la llegada del AVE soterrado", unos trabajos que ha comentado Vélez "avanzan a un ritmo más rápido", según le han comentado los técnicos. Por lo que ha vaticinado que la alta velocidad "podría llegar en el segundo semestre del 2022 o el primero de 2023".

Por eso, ha remarcado que "frente a la deslealtad y el griterío, frente a la debilidad y la nula gestión del Gobierno regional, hay inversión, millones de euros para nuestra tierra por parte de un Gobierno de España del PSOE".

ELECCIÓN DE NÚÑEZ FEIJÓO

Sobre la elección del nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el secretario regional del PSOE ha aseverado que "espera un cambio de postura", aunque ha reconocido que tener "pocas esperanzas" de que así sea.

Al respecto, Vélez ha mostrado "su mano tendida" al PPRM para trabajar por la Región de Murcia "por encima de buscar resultados en las urnas", y es que para el líder del PSRM, el "juega al 'monopoly' con la Región", lo que, en su opinión, ha llevado a Murcia "a un pozo sin fondo de 30 años".

INVERSIONES DEL GOBIERNO CENTRAL

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha indicado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha destinado casi 120 millones de euros a la Región para el Bono de Alquiler Joven, el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, a la vez que ha lamentado "la deslealtad institucional" del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España ha demostrado "una vez más su sensibilidad y compromiso" para facilitar el acceso a una vivienda digna a los jóvenes, ya sea en alquiler o en compra.

Por lo que, en opinión de Vélez, ha considerado que es "un plan de vivienda que tiene un carácter eminentemente social, ya que presta una atención especial a las personas más vulnerables".

Al respecto de estas inversiones, el secretario del PSRM, ha exigido que "lo que necesitamos en la Región de Murcia es tener un Gobierno regional serio, que se encargue de gestionar y de trabajar con lealtad".

Y es que, Vélez se ha mostrado contrariado ya que "nos estamos acostumbrando a las continuas salidas de tono, espectáculos bochornosos y deslealtad constante".

El líder de los socialistas murcianos ha asumido que "no van a dar las gracias, pero podrían mostrar respeto y explicar, con transparencia, cómo van a gestionar estos más de 80 millones de euros, tanto para el Bono de Alquiler, como para el Plan Estatal de Vivienda".

Vélez ha explicado que el Bono de Alquiler Joven es una de las grandes apuestas del PSOE y del Gobierno de España en esta legislatura.

Al respecto, el secretario del PSRM ha señalado que "queremos contribuir al pago de la renta arrendaticia, posibilitando el acceso a la vivienda de los jóvenes, para que puedan emanciparse y poner en marcha un proyecto vital propio".

El Gobierno de España destina 17,6 millones de euros para este bono: 8,8 millones en 2022 y la misma cantidad en 2023. Además, en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, el Gobierno de España destina 63,5 millones euros a la Región de Murcia.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha otorgado 31,5 millones de euros de los Fondos Europeos de recuperación a siete municipios de la Región de Murcia para descarbonizar y digitalizar la movilidad urbana.

"Descarbonizar la movilidad es una exigencia de salud pública y una necesidad que no puede esperar más para mitigar el cambio climático", ha apuntado Vélez.

El líder socialista ha explicado que, con este proyecto, el Gobierno de España pretende conseguir municipios más limpios y sostenibles y hacer ciudades para las personas, con protagonismo para espacios públicos verdes.

Así, Torre Pacheco recibirá 1,6 millones; Águilas, más de 800.000 euros.; Lorca recibirá 225.000 euros; Yecla, más de 1,5 millones de euros; Molina de Segura más de 2,8 millones de euros; Cartagena, 3,8 millones, y Murcia más de 20,6 millones de euros.

Vélez ha agradecido el gran trabajo de estos ayuntamientos para avanzar en una agenda sostenible y comprometida con el presente, con proyectos que van a transformar las ciudades y con los que el Gobierno de España está comprometido.

Además, el dirigente socialista ha recordado que la pasada semana la ministra de Justicia anunció 100 millones de euros para infraestructuras judiciales, como la creación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena y el Palacio de Justicia de Lorca, entre otras.

Finalmente, Vélez ha concluido que el secretario de Estado de Turismo anunció 25 millones de euros de inversión para Mazarrón, Águilas, Cartagena, Murcia y Cieza, ha añadido que "esta semana, 80 millones para vivienda y más de 31 para hacer de nuestros municipios zonas de bajas emisiones".