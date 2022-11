Vélez insta a la Plataforma en Defensa del Transporte a "reconsiderar" su postura: "Esta huelga no la entiende nadie"

MURCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, ha instado a la Plataforma en Defensa del Transporte a que "reconsidere" su decisión de paro indefinido porque "no tiene ningún sentido", al tiempo que ha asegurado que el movimiento de los transportistas que quieran trabajar estará garantizado mientras dure esta acción.

"Esta huelga no la entiende nadie, absolutamente nadie. No es entendible ya que llegaron a un acuerdo con el Gobierno de España y éste ha cumplido el 100% de ese acuerdo de manera fiel", ha dicho Vélez, quien ha tildado de "sinsentido" la decisión de la Plataforma al considerar que "no beneficia a nadie y menos en un momento tan difícil con la guerra en Ucrania".

A preguntas de los medios de comunicación, el representante del Ejecutivo de la Nación en la Región de Murcia ha señalado que "estamos oyendo en todos los sectores decir que esta huelga tiene un carácter político y que detrás de la Plataforma hay un partido político que públicamente, incluso, la ha apoyado" y todo, ha dicho, "por el interés electoralista".

"Ahora no podemos estar en eso, sino en sumar y seguir hablando para solucionar los problemas que pueda haber", ha incidido Vélez, quien ha recalcado que la situación actual no solo afecta a España, "sino a toda Europa y podríamos decir a todo el mundo".