Vélez (PSOE): "López Miras lidera la gran mentira de El Gorguel"

Insiste en que la Región "necesita un proyecto serio para ampliar el Puerto de Cartagena"



MURCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, "lidera la gran mentira de El Gorguel", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

Vélez ha contestado de esta forma a López Miras, que ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que aproveche la visita que realizará este viernes a la Región para "dar la cara" y sentarse a la mesa con él, con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, con la "sociedad civil" y con el "tejido productivo" con el fin de abrir vías de diálogo con las que "reactivar" el proyecto de El Gorguel.

En este sentido, Vélez ha criticado que el Partido Popular "lleva más de 14 años engañando a la ciudadanía vendiendo humo" y que "su único objetivo es confrontar".

Así, ha afirmado que la Región de Murcia "necesita un proyecto serio para ampliar el Puerto de Cartagena, que sea viable desde el punto de vista económico y ambiental".

En este sentido, ha recordado que López Miras presentó en 2021 una alternativa, Barlomar, "descartando de facto el macropuerto de El Gorguel". "El Partido Popular sabía perfectamente que El Gorguel y Barlomar son incompatibles", ha subrayado.

"Por eso, Mariano Rajoy metió el proyecto en un cajón y la Autoridad Portuaria no ha aportado la documentación necesaria para solicitar a la Comisión Europea la autorización del proyecto", ha reiterado.

El líder socialista ha indicado que el "espectáculo que están dando el PP y Vox" con El Gorguel "demuestra que el Gobierno regional está totalmente dividido y que ambos partidos están usando este asunto para intereses puramente electoralistas, compitiendo entre ellos para ver quién engaña mejor a la ciudadanía y rascar votos".

"El PP lleva 14 años engañando a la gente, vendiendo humo, confrontando, y ahora se pone a la cabeza de una mentira. De López Miras no me sorprende, pero sí me sorprende que haya personas que representan a las organizaciones empresariales de esta Región y que, sabiendo que el PP y López Miras están engañando a la ciudadanía, se ponen en la foto de la gran mentira de El Gorguel", ha concluido.