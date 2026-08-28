Las ventas del comercio minorista aumentan un 3,1% en julio en la Región, segundo mayor ascenso por CCAA

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MADRID/MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un aumento interanual del 3,1% en julio en la Región de Murcia, frente al descenso del 0,2% de la media nacional, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el aumento experimentado en la Región es el segundo más elevado de todas las comunidades autónomas, tras Aragón (+4,6%).

En lo que va de año, las ventas aumentaron en la comunidad autónoma un 2,9%, superior a la media del país, donde fue del 1,6%.

Por su parte, la ocupación en el sector avanzó en el séptimo mes del 2026 en la Región un 1,3% en términos anuales, frente al retroceso del 0,1% del conjunto estatal.

DATOS NACIONALES

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,2% en julio, tasa 2,8 puntos inferior a la del mes previo. Con este descenso interanual, la facturación del comercio minorista regresa de nuevo a tasas negativas después del avance del 2,6% experimentado en junio.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 0,3% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa nueve décimas inferior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, rompen con 43 meses consecutivos de avances interanuales.

En tasa mensual (julio sobre junio) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista disminuyeron un 0,9% frente al repunte del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista retrocedió en julio un 0,1% respecto al mismo mes de 2025, tasa tres décimas inferior a la del mes anterior. Con este descenso, el empleo en el comercio minorista recorta plantilla tras 58 meses consecutivos de ascensos.