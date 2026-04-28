Las ventas del comercio minorista avanzan en marzo en la Región de Murcia un 3,5%, por debajo de la media nacional

Puesto de fruta y verdura - EUROPA PRESS

MADRID/MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,5% en marzo en la Región de Murcia, por debajo de la media nacional (+3,7%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En conjunto del año, según los datos del INE, las ventas aumentaron en la comunidad autónoma un 3,7%, en este caso superior a la media del país, donde fue del 3,2%.

Por su parte, la ocupación en el sector avanzó en el tercer mes del año en la Región un 1,7% frente al 0,8% del conjunto estatal.

DATOS NACIONALES

En España, las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 3,7% en marzo, tasa 1,7 puntos superior a la del mes previo. Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 21 meses consecutivos de alzas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 4,1% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,8 puntos superior y la menor desde el pasado mes de noviembre. Con el avance del tercer mes del año, se encadenan ya 40 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

En tasa mensual (marzo sobre febrero) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se dispararon un 1,2%, su mayor alza mensual desde febrero de 2025.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en marzo un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa dos décimas inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula 55 meses consecutivos en tasas positivas.