Las ventas del comercio minorista crecen un 4,6% en enero en la Región de Murcia, por encima de la media nacional

MURCIA 11 Mar.

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 4,6% en enero en la Región de Murcia, superior a la media nacional, donde el incremento fue del 3,7%, según el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el ascenso registrado en la comunidad en el primer mes de 2026 es el octavo más pronunciado del ranking, que lideran Aragón y Asturias, con aumentos del 6,4% y 6,1%.

Por su parte, la ocupación en el sector aumentó un 1,7% en la Región en enero, cuarto dato más elevado por comunidades autónomas, tras Asturias (+3,1%), Navarra (+2,3%) y Castilla-La Mancha (+1,8%).