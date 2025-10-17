Las ventas de la industria se reducen en Murcia un 2,5% en agosto

Evolución de la facturación de la industria en España. Variación anual de la cifra de negocio de la industria
Evolución de la facturación de la industria en España. Variación anual de la cifra de negocio de la industria - INE, WWW.EPDATA.ES
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 17 octubre 2025 9:18

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Murcia un 2,5% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 0,1 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,8% en Murcia, seis décimas de diferencia con la media nacional (0,2%).

Contador