Las ventas de la industria se reducen en Murcia un 2,5% en agosto

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en Murcia un 2,5% en agosto respecto al mismo periodo del año anterior, 0,1 puntos menos que la media nacional, que fue del -2,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Extremadura (+6,5%), Madrid (+6,2%) y Baleares (+5,3%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en agosto, mientras que en el lado contrario se sitúan Andalucía, País Vasco y Galicia con las caídas más grandes de un 7,8%, 7,6% y un 6,6%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 0,8% en Murcia, seis décimas de diferencia con la media nacional (0,2%).