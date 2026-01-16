Las ventas del sector servicios aumentan un 3,8% en la Región de Murcia en noviembre

Archivo - Un escaparate anuncia descuentos por el Black Friday - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 3,8% el pasado noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 0,6 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,4%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas, con Comunitat Valenciana (+7,20%), País Vasco (+6,80%) y Aragón (+6,30%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha (2,70%), Andalucía (3,00%) y Asturias (3,00%).

De enero a noviembre de 2025, la facturación del sector servicios creció un 4,2% en la Región de Murcia, 0,4 puntos menos que la media nacional (4,6%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 1,5% en la comunidad respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las autonomías, excepto en Andalucía, donde registró una caída del 0,24%.

DATOS NACIONALES

En España, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,4% en noviembre en relación al mismo mes de 2024, tasa una décima inferior a la del mes anterior. Con el avance de noviembre, las ventas del sector servicios encadenan 20 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,3% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que los otros servicios facturaron un 4,4% más que en igual mes de 2024.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,6% en noviembre en tasa interanual, porcentaje dos puntos superior al de octubre. Con este repunte, la serie corregida también encadena 20 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, subieron un 1,1%.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1% en el penúltimo mes del año pasado respecto a noviembre de 2024, tasa dos décimas superior a la registrada en octubre. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.