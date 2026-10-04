Los versos de Alberto Caride y la música de Ginés Piñero vuelven a unirse este miércoles en el Café Zalacaín

El poeta Alberto Caride durante presentando 'Amar el símil' en la BMovie School de Alicante - ANA BROCAL/EUROPA PRESS

La cantante Elena Carrasco se suma también a un recital en el que habrá momentos para la poesía desnuda, con música e incluso "alguna sorpresa" MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los versos del nuevo poemario de Alberto Caride, 'Amar el símil' (Olé Libros, 2026), volverán a unirse a la voz y las canciones de Ginés Piñero este miércoles, a partir de las 20.30 horas, en el reformado Café Zalacaín de Murcia.

La cita servirá para que el poeta y periodista murciano presente su último libro, el quinto de su trayectoria, un poemario en donde la palabra "se sitúa en el propio centro de la creación literaria". De hecho, según explicó Caride en su primera presentación, "siempre había utilizado de excusa la palabra para escribir de la vida, pero en este poemario ocurre justo al contrario: la excusa es la vida y la intención hablar de la palabra".

En el prólogo de 'Amar el símil', la también poeta Rosa Cuadrado afirma que, "con este poemario, Alberto Caride regresa al origen con algo más que la palabra. Regresa con el palimpsesto de la vida, la reescritura de momentos pasados por el tamiz de los años, las luces y las sombras de la experiencia".

"Un tránsito herido y fragmentado del silencio al eco, del eco a la redención del milagro a través del amor y del lenguaje, de los versos compartidos en el afán común de dar sentido a la ceniza. Una obra que nos convida al canto desde la conciencia de lo frágil, a la reflexión sobre la paradoja entre creación y realidad, a Amar el símil desde la sinceridad del instinto y el oficio poético", añade.

En su recital de este miércoles en el Café Zalacaín, el poeta estará acompañado en formato dúo por el cantautor Ginés Piñero (voz y guitarra) y Elena Carrasco (voz). También habrá momentos para la poesía desnuda sin música e incluso "alguna sorpresa", según desvela el propio Caride.