Veterinaria de la UCAM se suma a 'One Health' para promover la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental

MURCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) se ha sumado a la iniciativa 'One Health' a través de su Grado en Veterinaria, con la jornada 'Una Universidad. Una Salud' para "abordar la creciente amenaza de enfermedades infecciosas y promover la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental", tal y como han informado desde la universidad en una nota de prensa.

Para asentar este concepto entre los estudiantes de diferentes ramas de la salud de la UCAM (Medicina, Veterinaria, Farmacia, Nutrición, etc.) se ha celebrado esta primera jornada.

Bajo el lema "Una universidad. Una salud" y con la ponencia del catedrático José Manuel Sánchez-Vizcaíno, es la primera universidad de España en organizar una jornada sobre este proyecto, destinado a promover la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental.

Junto a Sánchez-Vizcaino, han participadado en la inauguración Josefina García Lozano, rectora de la UCAM; Antonio Caballero, director general de Universidades e Investigación de la Región de Murcia; María Teresa López, presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia; María de los Llanos Martínez, vicedecana del Grado en Veterinaria UCAM.

"Las personas que trabajamos en sanidad estamos preparando un escenario global para estar coordinados. El concepto 'One Health' es muy importante para que nos podamos ayudar entre todos", ha afirmado Sánchez-Vizcaíno, quien ha apuntado que, de lo poco bueno que trajo la pandemia de COVID-19, fue que "muchos se dieron cuenta de que, si no estamos todos en el engranaje, no funcionamos".

UN 75% DE LAS NUEVAS ENFERMEDADES HUMANAS SON DE ORIGEN ANIMAL

En la jornada, celebrada en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos con la asistencia de trescientos estudiantes de diferentes titulaciones, se ha destacado "la importancia de este enfoque global, ya cerca del 75% de las nuevas enfermedades humanas son de origen animal", según han afirmado durante las conferencias.

La UCAM considera que "la coordinación entre salud medioambiental, animal y humana es fundamental para los profesionales", por ello, el Grado en Veterinaria de la UCAM se ha integrado en la plataforma 'One Health', "para que los alumnos asimilen ya este concepto y lo integren en sus conocimientos para aplicarlo cuando den el salto al mundo profesional".

'One Health' (Una Sola Salud) es una red de ámbito estatal que aúna los esfuerzos de organizaciones colegiales nacionales, asociaciones y fundaciones pertenecientes a diferentes ámbitos y sectores, dotándola del carácter interdisciplinar e intersectorial que requiere este enfoque integral de la Salud que promueve el concepto One Health.