El vicealmirante Pedro Luis de la Puente García-Ganges, pregonero de la Semana Santa de Cartagena 2026

La alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la tradicional recepción en el Palacio Consistorial a la Junta de Cofradías, que preside Javier Pavía, hermano mayor de la Cofradía del Socorro - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El vicealmirante Pedro Luis de la Puente García-Ganges, almirante jefe del Arsenal de Cartagena hasta marzo de 2024, será el pregonero de la Semana Santa de la ciudad el próximo año a propuesta de la Junta de Cofradías, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Así lo anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, este miércoles tras la tradicional recepción en el Palacio Consistorial a la Junta de Cofradías, que preside Javier Pavía, hermano mayor de la Cofradía del Socorro, acompañado por sus homólogos en la Cofradía Marraja, la Cofradía California y la del Resucitado.

Arroyo manifestó su "enorme alegría" por esta elección, afirmando que "contar con el Vicealmirante De la Puente es un privilegio que simboliza el inquebrantable vínculo entre la Armada y nuestra Semana Santa, que se renueva y se hace presente cada año en algunos de los momentos más emblemáticos y populares de la celebración".

La alcaldesa recordó además que "nuestra Semana Santa tiene una profunda herencia militar, una marcialidad y un orden que forman parte de su identidad. Por eso, reconocer a quienes han servido a España y a Cartagena desde las Fuerzas Armadas es también rendir homenaje a nuestras raíces".

Durante el anuncio, subrayó la estrecha relación personal y familiar de De la Puente con Cartagena: "Es casi un cartagenero de adopción. Su mujer es california y él mismo ha participado en nuestras procesiones, incluso como portapasos de la Magdalena. Ha acompañado a la Cofradía del Socorro y al Resucitado, y se ha implicado profundamente en nuestra Semana Santa. Ahora podrá vivirla desde un papel muy especial".

Arroyo concluyó expresando su confianza en que "ofrecerá un pregón emotivo, con la profundidad y el amor por Cartagena que siempre ha demostrado. Es un hombre de mar y de fe, con una trayectoria intachable, y seguro que sabrá transmitir la grandeza y el sentimiento que caracterizan nuestras procesiones".

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, destacó que la elección responde al deseo de la institución de "honrar a quienes han servido a la ciudad desde puestos de máxima responsabilidad y que, además, sienten la Semana Santa como algo propio".

Pedro de la Puente García-Ganges ingresó en la Armada en 1979 y es diplomado en Guerra Naval, especialista en Submarinos y Armas Submarinas. Aunque nacido en Madrid, mantiene una intensa vinculación con Cartagena.

El acto del pregón de la Semana Santa 2026 se celebrará en la fecha y lugar habituales, y es uno de los momentos más esperados en la antesala de la Pasión cartagenera.