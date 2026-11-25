Viva Suecia, RATA y Ruth Lorenzo actuarán en un concierto benéfico para el gimnasio oncológico de la Arrixaca - EUROPA PRESS

MURCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia reunirá el próximo 26 de diciembre a artistas como Viva Suecia, Maldita Nerea, Walls, Ruth Lorenzo, RATA y Varry Brava en un concierto solidario cuya recaudación se destinará íntegramente a completar la construcción de un gimnasio oncológico de 400 metros cuadrados en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. La jornada, bajo el nombre de 'El reto que nos une', incluirá también un Partido de las Estrellas con personalidades del deporte, la música y otros ámbitos.

Así lo han anunciado este martes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, durante la presentación de esta iniciativa, organizada en beneficio de la Fundación Aladina. En el acto también han participado el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, José Miguel Monje Carrillo; la directora general de la Fundación Aladina, Ishtar Espejo, y representantes de algunos de los grupos musicales que formarán parte del cartel.

El 100% de la recaudación se destinará a completar la financiación del gimnasio pediátrico, un espacio concebido para atender a niños con cáncer, pacientes crónicos complejos y menores que afrontan hospitalizaciones de larga duración, según ha explicado Espejo.

"El gimnasio será una realidad en verano, estamos trabajando para que la obra no se vaya en dinero ni en tiempo", ha señalado la directora general de la Fundación Aladina, que ha destacado la importancia de disponer de un espacio adaptado para que los menores puedan realizar ejercicio físico y actividades de rehabilitación durante sus tratamientos.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia ha destacado la capacidad de movilización de la ciudadanía y ha asegurado que "los murcianos no tienen límite" y que "Murcia es una ciudad generosa". "Cuando sumamos esfuerzos llegamos muchísimo más lejos", ha afirmado.

MÚSICA Y DEPORTE PARA UNA CAUSA SOLIDARIA

La programación musical tendrá lugar en Espacio Norte a partir de las 16.00 horas y contará con las actuaciones de Viva Suecia, Walls, Maldita Nerea, Ruth Lorenzo, Rata, Varry Brava, Flavio, Kuve, Ruto Neón, Joseluis, A Mares, Barder y Chicken Records. El cartel se completará con las sesiones de Aníbal Gómez DJ, REM DJs, Black Tag DJs, Dingy y Joaquín Guillén DJ, además de otros artistas que se anunciarán próximamente.

Antes, a las 12.00 horas, el Estadio Enrique Roca acogerá el Partido de las Estrellas, que enfrentará a la Selección Estrellas y a la Selección ADEF Solidaria, integrada por representantes del ámbito deportivo, musical, empresarial e institucional.

La Selección Estrellas estará dirigida por José Antonio Camacho, con Fernando Hierro como segundo entrenador, y contará con futbolistas como Joaquín, Gaizka Mendieta y Fernando Morientes, además de artistas como Viva Suecia, Walls, Ruth Lorenzo y Rata.

Por su parte, la Selección ADEF Solidaria estará liderada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como entrenador, con Paulo Roberto como segundo entrenador. Entre los participantes previstos figuran el futbolista Toni Martínez, el actor Jaime Lorente y el piloto Máximo Quiles, así como representantes del tejido empresarial y otras personalidades.

El encuentro estará arbitrado por el colegiado internacional José María Sánchez Martínez. Además, el presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia ha avanzado que la Copa del Mundo conquistada por la selección española, el pasado mes de julio, estará a disposición de los asistentes durante la jornada. "Va a ser un partido serio", ha asegurado.

La alcaldesa ha señalado que, más allá del resultado deportivo, lo importante será contribuir a alcanzar la financiación necesaria para el gimnasio. "Da igual quién gane, pero tenemos que acercarnos al objetivo de conseguir la financiación para el gimnasio", ha indicado, aunque también ha animado a los participantes a "apostar por la liga de las estrellas".

En la misma línea, López Miras ha advertido de que "va a exigir mucho" al equipo que liderará, el de ADEF Solidaria, y ha bromeado con el resultado del encuentro al afirmar que "el día lo ganarán los niños, pero el partido ya será otra cosa".

Las entradas para la jornada tendrán un precio de 20 euros para adultos y de 10 euros para los menores de hasta 14 años. La venta comenzará este viernes, 27 de noviembre, a las 12.00 horas, a través de la página web 'www.laregionresponde.com'.