La vivienda en alquiler más cara de la Región está en la Platería de Murcia y cuesta 2.500 euros al mes, según pisos.com

Vista del salón de la casa en alquiler más cara de la Región de Murcia, según pisos.Com - PISOS.COM
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 24 diciembre 2025 10:13
MURCIA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler más cara de la Región se encuentra en la calle de la Platería, en Murcia, y cuesta 2.500 euros al mes, según un informe de pisos.com sobre las propiedades en alquiler más exclusivas por comunidades autónomas.

El domicilio, un piso ubicado en el barrio de Santa Catalina, en el centro de la ciudad, cuenta con una superficie de 205 metros cuadrados repartidos en tres dormitorios, tres baños completos y un aseo de cortesía, entre otras estancias.

Con vistas panorámicas desde una sexta planta, la vivienda, que dispone de una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, se alquila semiamueblada, lo que da libertad al inquilino de personalizarlo a su gusto.

