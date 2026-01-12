Vivienda asequible, bajadas de impuestos y reforzar la seguridad, entre los objetivos del Gobierno regional en 2026

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras - CARM

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este lunes una batería de medidas y proyectos estratégicos que marcarán la acción del Ejecutivo autonómico en 2026, con una nueva Estrategia de Empleo, la Ley de Vivienda Asequible, la bajada de impuestos, más iniciativas para reforzar la seguridad, el fortalecimiento de los servicios públicos y la defensa del agua como ejes prioritarios de su hoja de ruta para "avanzar, crecer y mejorar la vida de los ciudadanos".

Esa hoja de ruta se desplegará, ha afirmado, "desde el diálogo, que seguirá siendo una herramienta fundamental para ejercer la política", y "junto a la sociedad, con asociaciones, entidades y colectivos con los que hemos llegado y seguiremos llegando a multitud de acuerdos".

López Miras ha puesto en valor que la Región de Murcia ha reducido el desempleo hasta niveles de 2007, que el número de autónomos ha superado por primera vez el umbral de los 105.000 y que nunca antes había habido tantas personas trabajando en la Región.

Sin embargo, ha afirmado que "no nos conformamos, y por eso antes de que termine enero vamos a firmar con los agentes sociales la Estrategia Regional de Empleo para seguir en esta senda creciente y alcanzar el pleno empleo".

En cuanto a las bajadas de impuestos, el presidente ha destacado que, frente a un Gobierno de España que ha aplicado "más de cien subidas impositivas", la Región de Murcia ampliará este año de 20 a 27 las deducciones fiscales autonómicas.

De este modo, entran en vigor nuevas bajadas de impuestos por la compra de cristales graduados y lentes de contacto, por gastos asociados a la práctica deportiva y a hábitos saludables, por el tratamiento y cuidado de personas con enfermedades raras y por gastos veterinarios, entre otras.

"Bajar impuestos reactiva la economía y es un balón de oxígeno para las familias murcianas", que en 2024 "se ahorraron 402 millones de euros gracias a estas políticas de moderación fiscal, mientras la recaudación alcanzó los 450 millones, un 17 por ciento más", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Dentro de la Estrategia 'Región de Murcia + Segura', y en colaboración con los municipios, López Miras ha dado a conocer que el Gobierno regional pondrá en marcha el programa 'Ocio Seguro', que busca reforzar la seguridad de los jóvenes en los lugares donde disfrutan de su tiempo de ocio.

"Abriremos una línea de ayudas para colaborar en la financiación de aquellos programas impulsados por los ayuntamientos para reforzar la seguridad en los lugares donde los jóvenes salen a divertirse. El objetivo es fortalecer la vigilancia en esas zonas con un incremento de patrullas los fines de semana", ha afirmado.

Por lo que respecta a vivienda, el máximo responsable autonómico ha destacado que su Gobierno puso encima de la mesa una ley "avanzada e innovadora" que hacía posible la construcción de 25.000 viviendas en los próximos cinco años. Dado que el texto fue rechazado en la Asamblea, "lo que sería ya una ley ya en marcha va a tener que afrontar otra tramitación que vamos a acelerar y acortar todo lo posible".

Así, López Miras ha confirmado que "el texto del anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible está prácticamente ultimado y se aprobará en unos días" y ha adelantado que la nueva norma introduce una gran novedad respecto al anterior, la figura del proyecto unificado residencial, que supondrá "concentrar en un solo procedimiento administrativo toda la tramitación urbanística de un nuevo desarrollo residencial".

El presidente también ha resaltado que "es fundamental hablar de agua" porque este recurso "es imprescindible para la Region de Murcia. La aprovechamos y gestionamos mejor que nadie. Y como cada gota de agua es esencial para nosotros, vamos a crear el Observatorio de Resiliencia Hídrica de la Región de Murcia".

Este Observatorio "integrará elementos técnicos, sociales, institucionales y tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos hídricos, una vigilancia eficaz, una respuesta anticipada y una gestión adaptativa en la agricultura de regadío y de secano".

También en materia agrícola, López Miras ha criticado que "Pedro Sánchez va a regar de millones a Marruecos para que disponga de más agua para su agricultura mientras recorta el trasvase Tajo-Segura", y ha citado como reto para la Región "la definición de la nueva PAC", en la que el Gobierno de la Región de Murcia "va a defender las necesidades de nuestros agricultores también en Europa".

En el ámbito sanitario, López Miras ha anunciado que este año se abrirán nuevos centros de salud en Molina de Segura (Molina-Este) y Lorquí y se culminarán las obras de ampliación y reforma de los centros de Alcantarilla-Sangonera y El Palmar, al tiempo que continuarán las actuaciones en Lorca, Cartagena y Lo Pagán, con una inversión global de 31,5 millones de euros.

Asimismo, se sacarán a licitación nuevas ampliaciones y reformas en centros de salud de municipios como Alhama de Murcia, Santomera y Yecla.

A estas actuaciones se sumará la presentación de la nueva Ley de Prevención y Atención a las Adicciones y de Fomento de los Hábitos Saludables, centrada en las nuevas adicciones y en la protección de la juventud y la infancia. Además, se dará continuidad al plan de choque para reducir las listas de espera.

El Gobierno regional también activará medidas de refuerzo de la educación. Así, López Miras ha dado a conocer que "el próximo curso vamos a ofrecer más de 9.000 plazas gratuitas en aulas de 2-3 años, lo que supone un incremento en 300 plazas en la oferta respecto a este curso escolar".

En materia de política social, López Miras ha subrayado que el Gobierno regional "trabaja para que nadie se quede atrás" y ha anunciado que en las próximas semanas se aprobará la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza, un documento que por primera vez unificará la actuación y coordinación de todas las administraciones implicadas en ámbitos como la salud, la vivienda, el empleo o la educación.

Igualmente, el presidente ha avanzado que se culminará el II Pacto Regional contra la Violencia de Género.

Otra de las iniciativas estratégicas del Gobierno regional que verá pronto la luz es el Plan Industrial de la Región de Murcia. López Miras ha afirmado que esta hoja de ruta será presentada el próximo 2 de febrero, "para ser un motor de crecimiento y sobre todo de creación de empleo".

Así, el Plan prevé la creación de "15.000 nuevos puestos de trabajo que irán dirigidos, sobre todo, a los jóvenes".

López Miras también ha subrayado que su Gobierno sigue "plenamente comprometido con la recuperación y protección del Mar Menor" y ha afirmado que se está avanzando en la redacción del proyecto para la construcción del Centro de Conservación de Especies del Mar Menor, que se ubicará en las instalaciones del antiguo aeropuerto de San Javier.

Asimismo, ha señalado que, con el objetivo de seguir aplicando toda la ciencia y la investigación en la recuperación de la laguna, se creará una cátedra del Mar Menor en colaboración con las universidades públicas.

"NADIE NOS VA A PARAR"

El presidente ha trasladado su confianza en que durante 2026 "nuestros jóvenes vean con esperanza el futuro porque pueden acceder a una vivienda, que las mujeres puedan trabajar sin tener que sacrificar su vida laboral ni personal y que nuestros mayores reciban la atención y el cuidado que merecen".

"Hagamos posible que haya más viviendas, más empleo, más igualdad, mejor calidad de vida, mejores servicios públicos y que no se nos niegue el agua que necesitamos. Esta Región funciona gracias a su gente y nadie nos va a parar", ha concluido.