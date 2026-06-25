Vivienda saca a concurso las obras del yacimiento de San Esteban y su plaza por 27,3 millones

Archivo - Yacimiento de San Esteban (Archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha licitado las obras de recuperación y puesta en valor del yacimiento arqueológico del arrabal andalusí de la Arrixaca y la recuperación de la plaza del Jardín de San Esteban, en Murcia, con un valor estimado de 27,29 millones de euros.

La actuación será promovida por la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura mediante un procedimiento abierto y contará con un plazo de ejecución de 38 meses, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La licitación contempla la ejecución de las obras previstas para la recuperación del yacimiento arqueológico y de la plaza de San Esteban. El contrato admite variantes y establece distintos criterios de adjudicación relacionados con la oferta económica, el control de calidad, la gestión medioambiental de la obra y la memoria de ejecución y programa de trabajo.

El pliego incluye como condiciones especiales de ejecución la promoción del empleo de personas con dificultades de inserción en el mercado laboral y la formación anual en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 20.00 horas del próximo 20 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.La apertura de la documentación administrativa y de las ofertas técnicas está prevista para el 21 de julio, mientras que las ofertas económicas se abrirán el 8 de septiembre.