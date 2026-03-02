Vox afirma que el Barómetro de Invierno del Cemop "no refleja la realidad de los ciudadanos

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha denunciado este lunes que el Barómetro de Invierno del Cemop "no refleja la realidad de los ciudadanos" y ha recalcado que "en Vox no creemos en las encuestas. La verdadera encuesta está en la calle, escuchando los problemas reales de todos los ciudadanos".

Martínez Alpañez ha explicado que estos problemas incluyen "el acceso a la vivienda, llegar a final de mes y las dificultades relacionadas con la inmigración ilegal, que afecta directamente a la seguridad y bienestar".

Asimismo, ha subrayado que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, "se está recorriendo cada rincón de España, concretamente ahora en Castilla y León, escuchando de primera mano cuáles son las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos".

Finalmente, el parlamentario ha afirmado que desde Vox en la Región de Murcia "no vamos a parar. Estamos concentrados en resolver los problemas de la ciudadanía, quitar al presidente más indecente, corrupto y traidor que ha tenido nuestro país y eliminar de una vez por todas la estafa que supone el Partido Popular".