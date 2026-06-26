Vox equipara la gestión de López Miras con la del Gobierno de Sánchez y le acusa de incumplir el pacto presupuestario

Intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región. - KIKO ASUNCIÓN / EUROPA PRESS

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha acusado este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de gestionar la Región de Murcia "igual que Pedro Sánchez, pero de color azul", durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región, en la que ha respondido al discurso pronunciado este miércoles por el jefe del Ejecutivo autonómico.

Martínez Alpañez ha sostenido que el Gobierno regional comparte con el Ejecutivo central un mismo modelo de gestión y ha censurado la actuación del PP en ámbitos como la vivienda, la sanidad, la economía, el empleo o la política social. "Gestionando la Región de Murcia, el PP es lo mismo que Pedro Sánchez", ha afirmado.

El dirigente de Vox ha reprochado al Ejecutivo autonómico la falta de vivienda pública, la ausencia de presupuestos, el incremento de la deuda y el déficit, así como el nivel salarial de la Región y la calidad del empleo, al considerar que el balance económico realizado por López Miras durante la primera jornada del debate responde a un discurso "triunfalista" que, según ha dicho, "no se corresponde con la realidad que afrontamos a pie de calle".

En materia sanitaria, ha centrado buena parte de su intervención en la situación del Servicio Murciano de Salud (SMS), donde ha vinculado la gestión del Gobierno regional con la investigación sobre el denominado caso de las prótesis. "A nadie le extrañaría que lo de las prótesis o las derivaciones sea solo la punta del iceberg de lo que pueda salir a la luz", ha sostenido Matínez Alpañez.

Asimismo, ha criticado los recientes cambios en el Ejecutivo autonómico tras la remodelación del Consejo de Gobierno al señalar que "ayer no dedicó ni un minuto a explicar el cese de dos de sus consejeros", y ha cuestionado el nombramiento de la anterior gerente del SMS como consejera de Salud y del anterior secretario técnico del organismo como consejero de Fomento.

Según Martínez Alpañez, el modelo sanitario del Gobierno regional "está agotado y en pleno colapso", al tiempo que ha denunciado el "incremento" de las listas de espera, la "acuciante falta" de profesionales, la huelga del personal médico y la "inexistencia" de un Plan de Salud para la Región de Murcia.

El portavoz parlamentario de Vox también ha acusado al Ejecutivo de "incumplir" el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos regionales de 2025.

En este sentido, ha enumerado diversos compromisos que, a su juicio, continúan pendientes de ejecución, entre ellos actuaciones en materia de emergencias, vivienda, listas de espera sanitarias y de dependencia, universidades o la modificación de la Ley del Mar Menor. "Así funciona el PP: firma y se olvida de cumplir su parte del acuerdo", ha sentenciado.

Durante su intervención, Martínez Alpañez ha reivindicado el papel de Vox en la Asamblea Regional y ha asegurado que su formación "ha sido el partido que más mociones por diputado ha aprobado en esta Cámara".

En el apartado económico, ha incidido en que la Comunidad cerró 2025 con "más de 700 millones de déficit" y ha pronosticado que "traiga o no presupuestos, va a tener un déficit aproximado de 1.500 millones de euros en 2026". Asimismo, ha afirmado que la deuda regional se ha duplicado "en apenas 10 años, pasando de 7.000 a 14.000 millones de euros".

Martínez Alpañez también ha cargado contra la gestión del Gobierno regional en materia de vivienda, agricultura, medio ambiente, educación, juventud y servicios sociales.

En relación con la vivienda, ha planteado al Ejecutivo un acuerdo para aprobar el decreto si el Gobierno acepta incorporar tres propuestas de resolución de Vox, entre ellas aplicar la "prioridad nacional" en las ayudas destinadas a vivienda protegida, pública y alquiler.

En materia de agricultura, ha defendido un Plan Nacional del Agua, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y una modificación de la Ley del Mar Menor, al tiempo que ha rechazado el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030 por considerar que "perjudican" al sector primario.

Asimismo, ha reclamado una reducción de impuestos, la supresión "total e inmediata" del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ha defendido la recuperación de las deducciones por compra de primera vivienda, así como la eliminación de subvenciones a organizaciones que, según ha dicho, "colaboran con la inmigración ilegal".

Martínez Alpañez ha concluido defendiendo que Vox representa "una alternativa real basada en el sentido común, la prioridad nacional y la acción proactiva" y ha asegurado que "la hora de Vox está a punto de llegar".