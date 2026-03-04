Vox expulsa a Antelo del grupo parlamentario y le exige que entregue el acta de diputado

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en la Asambla Regional, Rubén Martínez Alpañez, atendiendo a los medios en la Asamblea - VOX REGIÓN DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha anunciado este miércoles que "la práctica unanimidad del grupo parlamentario considera procedente la expulsión de José Ángel Antelo". El ahora portavoz adjunto del partido ha apuntado que ya le pidieron que dejara el acta "y de su mano depende si quiere mantenerse en un sitio donde no está a gusto o no se siente conforme".

"La responsabilidad y la coherencia deben prevalecer. Si se siente decepcionado y en desacuerdo, la decisión correcta es apartarse y dejar espacio a quienes sí cumplen con el proyecto de Vox y con los compromisos adquiridos con los ciudadanos de la Región", ha añadido Martínez Alpañez, en declaraciones a los medios tras la sesión plenaria.

Por otra parte, ha desmentido las acusaciones de Antelo de que habrían utilizado su firma digital sin su permiso para presentar a la Mesa de la Cámara el escrito para proceder al cambio de portavoz. "No estamos en un patio de colegio, estamos hablando de cosas muy serias, no se puede salir y decir este tipo de barbaridades", ha aseverado.

Según sus palabras, ayer se reunió todo el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional de Murcia para valorar la situación y se determinó -por mayoría absoluta de sus diputados- que se proceda a la expulsión de José Ángel Antelo como miembro del grupo. "Se le pidió que dejara la portavocía y el acta, y la única respuesta que hemos obtenido ha sido la negativa", ha dicho.

Solo una persona no firmó el escrito, ha afirmado. "Manifestó que, independientemente de la valoración de los hechos, no quiere posicionarse en contra de ninguno de sus compañeros de grupo. Gesto que ha de ser respetado", ha añadido.

Tras esto, ha asegurado que se presentó un escrito "con el certificado del grupo parlamentario, que corresponde al grupo parlamentario" y ha apuntado que "detrás tiene que haber una persona física y, lógicamente, era el portavoz que debe ser el representante de la voluntad de todos los miembros del grupo". "Lo que está haciendo es secuestrar la voluntad del grupo", ha apostillado.

Martínez Alpañez también ha detallado que "ante este hecho se presentó un escrito con el certificado del grupo parlamentario, pero intentando enmarañar la situación se presentaron otros escritos alternativos que obligaron a la Mesa de la Cámara a rehacer el que solicitaba el cambio de portavocía".

En este contexto, Martínez ha aclarado que "todo lo que está saliendo en prensa sobre la situación, por nadie deseada, de José Ángel Antelo en Vox no responde a la realidad". "La formación y el grupo parlamentario llevan muchísimo tiempo intentando corregir determinadas situaciones de ineficiencia y mala gestión. Se le han dado muchas oportunidades y no ha querido aceptar ninguna", ha añadido.

"Hasta aquí hemos llegado", ha afirmado el portavoz, tras asegurar que "la prudencia y la humildad deben regir todo comportamiento humano o, como decimos en la huerta, los trapos se lavan en casa. "Ya no podemos aguantar más la situación ante unas manifestaciones que ha hecho José Ángel Antelo sobre una supuesta falsificación de la firma", ha hecho hincapié, añadiendo : "Las manifestaciones relacionadas con el descontento con el partido, con nuestro presidente Santiago Abascal, no se corresponden con la realidad".

Para Martínez, "aferrarse a la presidencia de Vox en la Región de Murcia, a la portavocía del grupo parlamentario y al acta de diputado y, al mismo tiempo, declarar descontento no tiene sentido" y se ha preguntado: "Si tan descontento está con Vox y con sus compañeros, ¿por qué no abandona su acta? Todos sabemos que si estamos aquí es gracias a Vox".

Al expulsar a Antelo del grupo parlamentario, y si este no entrega su acta de diputado, pasaría a formar parte del grupo Mixto donde está María Marín, de Podemos, y José Luis Álvarez Castellano, de Podemos-IU-AV.