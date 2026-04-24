Vox lleva a la Asamblea una iniciativa para implantar la "prioridad nacional" en vivienda, sanidad y ayudas sociales

Archivo - Vox afirma que con el nombramiento de Tolón "Sánchez vuelve a tomar decisiones en contra de los ciudadanos de la Región" - VOX - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que pide instar al Gobierno autonómico a solicitar al Gobierno central que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles" y establezca este principio en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos o los programas de vivienda, así como en el acceso al sistema de prestaciones y pensiones públicas.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha criticado que "cada vez pagamos más impuestos y, sin embargo, cada vez recibimos peores servicios" y ha advertido de que "el Estado del Bienestar se está tambaleando en ámbitos esenciales como la sanidad, la política social o el acceso a la vivienda", según ha informado el partido.

Martínez Alpañez ha señalado que la iniciativa presentada busca que la Región de Murcia se sitúe "en las mismas condiciones" que otras comunidades autónomas como Extremadura o Aragón, tras los pactos de gobierno alcanzados en estos territorios.

"No podemos permitir que murcianos queden en desventaja mientras otras regiones avanzan en la protección de sus ciudadanos", ha afirmado el portavoz de Vox, quien también ha subrayado la necesidad de implantar el principio de prioridad nacional en el acceso a los servicios sociales, tras recordar que "somos la región con la lista de espera en dependencia más amplia de toda España".

"Es imprescindible garantizar que los recursos públicos, que salen del esfuerzo de los españoles, se destinen en primer lugar a quienes han contribuido a sostenerlos", ha añadido.

En materia sanitaria, el parlamentario de Vox ha criticado la situación actual al afirmar que "estamos pagando unos impuestos elevados para recibir unos servicios sanitarios que, en muchos casos, son indignos y propios de países del tercer mundo".

Martínez Alpañez ha responsabilizado al Gobierno de España de esta situación y ha asegurado que "las políticas de Pedro Sánchez están llevando al colapso del sistema".

En este contexto, ha afirmado que Vox ha solicitado la derogación de la normativa que "favorece la regularización masiva de inmigrantes en situación ilegal". "Exigimos la remigración de todos aquellos que llegan ilegalmente a España y la derogación del decreto de sanidad universal que ofrece barra libre a todo el ilegal que no cumple la ley", ha concluido.