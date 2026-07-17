Vox pide la comparecencia del consejero de Medio Ambiente por los incendios registrados en la Región - VOX MURCIA

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en la Asamblea Regional para que informe sobre las políticas de prevención y gestión forestal del Ejecutivo autonómico tras los incendios registrados en la Región de Murcia en lo que va de año.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, quien ha atribuido esta situación a "la falta de previsión y de una política de gestión forestal adecuada" y ha defendido un cambio en el modelo de gestión de los montes para reducir el riesgo de incendios, según ha informado la formación.

En este sentido, ha reclamado una mayor colaboración entre la Administración y los propietarios privados, que, según ha recordado, son titulares de la mayor parte de la superficie forestal de la Región, con el objetivo de establecer mecanismos conjuntos para la preservación de los montes.

Por ello, Vox pedirá que el consejero comparezca en la Asamblea Regional para explicar las actuaciones que desarrolla el Gobierno autonómico en materia de gestión forestal, prevención de incendios y conservación de los montes, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como las vividas este verano.