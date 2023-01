Vox registrará esta semana un recurso de inconstitucionalidad contra la ILP del Mar Menor: "Es una aberración jurídica"

El partido, que espera tumbar el contenido de la ley "en su totalidad", carga contra PP y PSOE



MURCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha avanzado este martes que su partido presentará esta semana un recurso de inconstitucionalidad para tumbar "en su totalidad" la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dota de personalidad jurídica al Mar Menor, y que fue aprobada de forma definitiva en el Senado en septiembre de 2022.

En una rueda de prensa acompañado por cargos orgánicos y electos de ámbito estatal, regional y local, Antelo ha afirmado que la ILP es "una ley comunista" que "atenta contra la libertad de empresa, especialmente contra a aquellos que nos pagan el sueldo", en referencia al sector agroalimentario de la Región de Murcia.

Para el dirigente de Vox, la iniciativa, que partió de una plataforma ciudadana que recogió más de 600.000 firmas para posibilitar su debate en las Cortes Generales, "acaba con la propiedad privada" en el entorno de la laguna salada y genera "un ente paralelo que será quien decida qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer".

"En Vox defendemos la libertad en todos los sentidos de la palabra", ha dicho Antelo, tras lo que ha asegurado que su partido "es el que más defiende el Mar Menor" porque "hablamos de las causas reales de su contaminación y no montamos una historia paralela a la realidad".

En su opinión, la ILP del Mar Menor es "una aberración jurídica" y supone "un enorme perjuicio para todo el sector económico de la zona", por lo que su partido solicitará al Tribunal Constitucional que declare "nula" una norma que refleja la "especial inquina" de "los partidos de la Agenda 2030" al sector.

"Por supuesto, en todos los ayuntamientos, en la Región de Murcia y en el gobierno de la Nación, cuando Vox esté, acabaremos con todas las leyes y las porquerías de la izquierda que han asumido todos los partidos" para que "aquellos que quieran vivir del sudor de su frente puedan hacerlo en total libertad", ha agregado.

LEY DEL MAR MENOR DE VOX

Antelo ha adelantado que Vox trabaja en la elaboración de una ley que espera presentar en febrero o marzo para proteger el Mar Menor. Esta norma, según ha explicado, tendrá como principales sujetos a los ayuntamientos ribereños, "mayores contaminadores", a su juicio, de la laguna salada y responsables de los episodios de mortandad de peces.

Así, la ley de Vox tendrá entre sus objetivos "castigar" a estos "agentes contaminadores" y la puesta en marcha de un conjunto de medidas que pasan por abrir las golas y devolverlas a su estado natural; impulsar un drenaje perimetral y desviar las ramblas que apuntan hacia el Mar Menor al mar mayor.

"Son obras que se pueden hacer, que están encima de la mesa, que muchas ellas ya estaban recogidas en el Plan Vertido Cero y que son, sin duda, muy necesarias para acabar con tanta persecución hacia nuestro campo y recuperar la joya de la corona que es el Mar Menor", ha matizado Antelo.

Asimismo, ha señalado que este espacio debería ser "la California de Europa", pero "el PP y el PSOE" lo han convertido, según sus palabras, "en su particular desagüe".

Por último, ha indicado que no puede ser que ambos partidos "hayan llegado a un acuerdo para que sus depuradoras puedan aliviar sus aguas residuales sin ningún tipo de castigo", para insistir a continuación en que la ley de protección del Mar Menor no sirve para proteger este espacio porque "no obliga a ninguna administración a invertir nada en sus saneamientos".