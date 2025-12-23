La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia finalizará en Santomera el próximo 14 de febrero

Presentación oficial de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, que concluirá en Santomera el próximo 14 de febrero - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia concluirá en Santomera el próximo 14 de febrero, según lo ha anunciado este martes el alcalde del municipio, Víctor Martínez, durante la presentación oficial de la segunda etapa de la prueba, celebrada en el Ayuntamiento de la localidad.

En el acto han participado el director de la carrera, Paco Guzmán; el presidente del Club Ciclista Santomera, Carlos Navarro; y los ciclistas santomeranos Juan Pedro Lozano, Adrián Lozano y Ricardo Giner.

Durante la presentación también se ha avanzado que la primera etapa de la Vuelta, que se disputará el 13 de febrero, pasará igualmente por el municipio santomerano.

El alcalde ha subrayado que se trata de "un evento que volverá a impulsar el municipio y a reforzar el dinamismo que nos define, consolidando a Santomera como un referente en el mundo del deporte y en la organización de eventos de primer nivel".

En este sentido, ha destacado el impacto positivo que una prueba de estas características tiene tanto en la proyección exterior del municipio como en la dinamización del comercio, la hostelería y el tejido asociativo local.

Asimismo, Martínez ha agradecido la implicación del Club Ciclista Santomera, así como el compromiso de los ciclistas locales, "que continúan llevando el nombre de Santomera a lo más alto y son un ejemplo para las nuevas generaciones".

PARTICIPACIÓN DE UAE Y BAHRAIN VICTORIOUS

Por su parte, el director de la prueba, Paco Guzmán, ha puesto en valor la recuperación del formato de dos días, una de las principales novedades de esta edición, así como la retransmisión en directo para todo el mundo, lo que situará a la Región de Murcia y a Santomera en el foco del ciclismo internacional.

Guzmán ha confirmado, además, la presencia de equipos de primer nivel como UAE Team Emirates y Bahrain Victorious, que se suman al Movistar Team y al Astana.

Junto a ellos, se espera la participación de una decena de equipos de la categoría ProTeam, entre los que destacan los cuatro conjuntos españoles y la selección española sub-23.