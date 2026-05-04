El Warm Up deja en Murcia récords de ocupación y rentabilidad hotelera

Warm Up 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la ciudad de Murcia han alcanzado una ocupación media del 92,5% durante el fin de semana del festival Warm Up, por encima del 91,16% registrado el año anterior y en línea con los altos niveles de 2025.

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo que dirige Jesús Pacheco, ha puesto en valor "el papel estratégico del festival Warm Up como motor de dinamización turística y económica de la ciudad, a la luz de los excelentes resultados registrados por el sector hotelero durante su celebración", según han informado desde el Consistorio.

Destaca especialmente el comportamiento de los establecimientos de tres estrellas, que lideraron el crecimiento con una ocupación superior al 97% durante los dos días del evento. Asimismo, estos alojamientos experimentaron una mejora significativa en sus tarifas, alcanzando un precio medio por habitación superior a los 125 euros, lo que supone un incremento del 23% respecto al pasado año.

Al igual que ocurrió durante la pasada Semana Santa, no fue necesario completar la ocupación con antelación, ya que incluso durante los días del festival continuaron disponibles algunas habitaciones.

En términos de rentabilidad, el RevPAR, indicador que mide el ingreso por habitación disponible, rozó los 130 euros, lo que representa un incremento cercano al 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

El impacto económico del festival se consolida así como uno de los más relevantes del año para el sector hotelero, situándose en el primer puesto del ranking anual. Los ingresos generados exclusivamente por alojamiento superaron los 525.000 euros, un 10,5% más que en 2025.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha subrayado que "estos datos confirman que Murcia se consolida como un destino atractivo vinculado a grandes eventos culturales y musicales, capaces de generar un impacto directo en la economía local y en la proyección exterior de la ciudad". Asimismo, ha añadido que "desde el Ayuntamiento seguimos trabajando de la mano del sector turístico para reforzar la calidad de la oferta, mejorar la experiencia del visitante y aprovechar al máximo el potencial de citas como el Warm Up".

Por su parte, el presidente de la asociación Hoteles de Murcia, Felipe Saldaña, ha destacado la importancia de mantener una programación competitiva, señalando que resulta fundamental seguir apostando por carteles atractivos ante el alto nivel de competencia existente entre festivales en el conjunto de la Región.