La XII Feria de Empleo Talento Joven de Murcia reunirá a más de 40 empresas en el Campus de La Merced

Presentación de la XII Feria de Empleo Talento Joven - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia (UMU) y ENAE Business School, organiza la XII Feria de Empleo Talento Joven, que tendrá lugar el próximo 27 de mayo en el Campus de La Merced, según ha informado el Ayuntamiento.

La concejala de Promoción Económica, Gobierno Abierto y Empleo, Mercedes Bernabé, acompañada de la presidenta de la Cámara de Comercio, Myriam Fuertes; Francisco González, secretario general de la Universidad de Murcia; y Pedro David López, director de Proyectos y responsable de Empleo, RSC y Desarrollo-ENAE Business School, ha presentado este jueves el evento, que forma parte de la programación del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona y que conectará a jóvenes de todos los niveles formativos con empresas en búsqueda activa de personal.

"Esta feria representa una gran oportunidad para conectar el talento joven con las necesidades del tejido empresarial, facilitando espacios donde los jóvenes puedan acceder a información, orientación y oportunidades laborales de manera directa", ha declarado Bernabé.

La feria se desarrollará de 9.30 a 14.00 horas y contará con stands de más de cuarenta empresas de sectores tan diversos como alimentación, logística, tecnología, banca y administración pública.

Los asistentes podrán conversar directamente con responsables de selección de personal, informarse sobre procesos de contratación y programas de prácticas, y ampliar su red de contactos profesionales en un entorno diseñado para facilitar el acceso al mercado laboral.

El programa de la feria incluye ponencias de especial interés para quienes buscan empleo. Gloria Moreno, experta en selección de talento, hablará sobre cómo diseñar una carrera profesional en un contexto marcado por el cambio y la inteligencia artificial; Javi Soto, actor y formador, ofrecerá una charla motivacional sobre emprendimiento y, Alejandra Martínez Finzi cerrará el ciclo de intervenciones explicando el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de trabajo.

La inscripción en la feria es gratuita y requiere inscripción previa para acceder a las ponencias, talleres y participar en los sorteos. Se puede realizar a través de 'https://www.camaramurcia.es/formacion-y-empleo/feria-de-empl...'.

Los participantes podrán recoger un pack de bienvenida en los puntos habilitados por la Cámara de Comercio a la entrada del recinto.

LA UMU SUMA DOS CITAS AL TOUR DEL TALENTO

La semana del Tour del Talento incluye otras dos citas vinculadas a la Universidad de Murcia. El mismo 27 de mayo, a las 19.00 horas, en el Hemiciclo de Letras del Campus de La Merced, Alumni UMU organiza la charla divulgativa 'La loca historia de la inteligencia natural y artificial', a cargo del matemático y comunicador Santi García Cremades.

Durante una hora, recorrerá la evolución desde los primeros cálculos humanos hasta las máquinas que imitan nuestra forma de pensar, mezclando humor, música y rigor científico. El acceso es libre y gratuito.

Dos días después, el 29 de mayo, la Plaza de los Apóstoles acogerá una nueva edición del festival UMUrgentes, que da visibilidad a la música emergente del entorno universitario. El escenario reunirá a los grupos finalistas, Aurora Plazza, Javi Zapata, Maita y Laura Uve en un formato abierto al público.

Estas actividades se suman al medio centenar de propuestas programadas entre el 23 y el 31 de mayo con motivo de que Murcia es sede del Tour del Talento, una cita que convertirá la ciudad en punto de encuentro para jóvenes, profesionales, empresas e instituciones en torno al desarrollo del talento y la innovación.

Todos los detalles de la programación se pueden consultar en 'https://tourdeltalento.org/es/evento-2026/murcia/actividades...'.