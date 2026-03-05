Xoel López y Mind Enterprises protagonizarán La Noche Repsol de La Mar de Músicas 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Xoel López y Mind Enterprises serán los protagonistas de La Noche Repsol en La Mar de Músicas 2026, en un concierto doble que se celebrará el miércoles 22 de julio y que tendrá entrada gratuita.

"Desde La Mar de Músicas como festival público que es, hacemos una labor cultural imprescindible cada edición, que es la de mostrar la cultura de un país, este año, la de nuestros vecinos ecuatorianos, a través de su música, su arte y su cine. Pero también hacemos que la cultura sea accesible contando con todas las actividades paralelas del festival son gratuitas y casi el 50 % de la programación musical también lo es", ha explicado la alcaldesa Noelia Arroyo. "

A estas se suman los cinco conciertos del Día Repsol, "una jornada donde todos los conciertos son gratuitos, gracias al patrocinio de la multienergética, y que congrega cada año a más de 10.000 personas por las calles de la ciudad" ha añadido.

"Repsol está muy presente en la vida social y cultural de Cartagena, y una muestra es el apoyo que cada año damos a La Mar de Músicas. Con el patrocinio del complejo industrial de Repsol en Cartagena ofrecemos la oportunidad de disfrutar de todos los conciertos de ese día de manera gratuita, para que la música y la cultura sea accesible a todos los cartageneros, y también a los miles de visitantes que cada edición se acercan a la ciudad para disfrutar de su festival" ha señalado el director de Repsol en Cartagena, Rafael Quesada.

La Noche Repsol estará protagonizada por la presentación del nuevo trabajo de Xoel López, el decimoséptimo álbum de estudio que verá la luz en la primavera del 2026. Del disco ya se han adelantado dos sencillos: primero 'Sombras Chinas', una pieza que reflexiona sobre la pérdida, la identidad y la verdad interior desde una perspectiva profundamente personal, y posteriormente 'Cupido (Muerte al Amor Romántico)', un tema que confronta la idealización del amor tradicional y propone una visión más libre y auténtica de las relaciones afectivas.

Según las declaraciones del propio músico, este nuevo trabajo no era algo que tuviera previsto sacar inicialmente, sino que fue surgiendo de manera natural. Producido junto a Adrián Seijas y caracterizado por una mezcla de texturas que van desde lo introspectivo hasta lo luminoso, el disco promete consolidar una vez más la habilidad de Xoel López para combinar la canción de autor con el pop contemporáneo.

La noche acabará con Mind Enterprises, proyecto del italiano Andrea Tirone, un músico que ha sabido darle una segunda vida al italo disco con un sonido fresco y muy bailable. Desde Turín, pero con alma internacional, Tirone mezcla sintetizadores ochenteros, bajos y una energía muy luminosa que conecta directamente con la pista de baile. Su propuesta suena nostálgica y moderna al mismo tiempo, como si los 80 se hubieran colado en 2026 con producción actual y ganas de fiesta.

Las entradas para los conciertos de pago saldrán a finales de marzo, cuando el festival de a conocer la programación completa del festival y lance la venta abonos y entradas para los conciertos. La Mar de Músicas en 2026 hará un Especial Ecuador y ya ha confirmado que por su 31 edición pasarán por el festival artistas como Lila Downs, Carminho, Silvana Estrada y Rodrigo Cuevas.