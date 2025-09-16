Yolanda Díaz participa este miércoles en la Semana Europea de la Economía Social en Murcia

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - H.BILBAO YOLANDA DÍAZ - Archivo

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene este miércoles en la Semana de la Economía Social que se celebra en Murcia, una cita que reúne a más de 650 profesionales, académicos y expertos de 33 países europeos y de la ribera del Mediterráneo.

La vicepresidenta, que estará acompañada por la secretaria de Estado de Economía Social Amparo Merino, atenderá a los medios de comunicación a su llegada al Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, a las 14.30 horas.

Seguidamente, Díaz conversará con ministros europeos sobre las estrategias de Economía Social que están desarrollando en sus respectivos países.

Al término de esta intervención, la vicepresidenta clausurará la jornada (a las 17.00 horas) junto con la vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Minzatu.

Asimismo, mantendrá una reunión bilateral con el ministro de Trabajo, Familia, Juventud y Solidaridad Social de Rumanía, Petre-Florin Manole, informa el Ministerio.