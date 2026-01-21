YouTube puede ser un aliado en la primera visita al dentista de menores con autismo, según un estudio de la UMU

Archivo - Un niño en la consulta del dentista. - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio reciente liderado por Nuria Pérez-Guzmán y María Pilar Pecci-Lloret, investigadoras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia (UMU), junto al catedrático Francisco Javier Rodríguez-Lozano, experto en odontología para personas con necesidades especiales, señala que cada vez más familias con hijas e hijos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) recurren a YouTube para preparar la primera visita al dentista. Para ello buscan vídeos que expliquen cómo será la consulta, cómo reducir la ansiedad o qué estrategias pueden facilitar la experiencia, sin embargo, señalan que no toda la información que circula en la plataforma presenta la misma calidad.

El trabajo, publicado en la revista científica Clinical Oral Investigations, analiza la calidad, utilidad y veracidad de los vídeos disponibles en YouTube sobre la primera visita dental en menores con TEA, según han informaron fuentes de la UMU en una nota de prensa.

UNA VISITA ESPECIALMENTE COMPLEJA

Según señalan en el estudio, la primera visita al dentista suele ser un momento crítico para los niños con autismo y sus familias. La hipersensibilidad sensorial, los cambios de rutina y la dificultad para anticipar lo que va a ocurrir pueden generar ansiedad intensa, rechazo al tratamiento e incluso abandono de la atención odontológica.

"Cuando estas visitas no se preparan adecuadamente, aumentan los problemas de conducta y el estrés familiar, y se pone en riesgo la salud oral a largo plazo", ha señalado María Pilar Pecci-Lloret.

Por ello, este estudio analizó 93 vídeos en español e inglés, valorando quién los había creado, qué tipo de contenido ofrecían y si la información era fiable desde un punto de vista científico. Los resultados muestran que los vídeos elaborados por dentistas y otros profesionales sanitarios presentan mayor calidad, fiabilidad y rigor, mientras que los vídeos basados únicamente en experiencias personales, aunque cercanos y emocionales, suelen carecer de información contrastada.

"Los testimonios familiares conectan mucho con otros padres, pero no siempre aportan estrategias basadas en la evidencia", explica Nuria Pérez-Guzmán, "eso no los invalida, pero sí limita su utilidad clínica", ha añadido

CONSEJOS PRÁCTICOS QUE SÍ FUNCIONAN

El equipo de la UMU identificó una serie de contenidos especialmente valiosos cuando aparecen en los audiovisuales: el uso de pictogramas, la desensibilización progresiva, la adaptación del entorno clínico, la reducción de estímulos sensoriales o la explicación previa del material dental.

"Los vídeos que muestran de forma visual cómo es la consulta y qué va a ocurrir paso a paso son especialmente útiles para niños con TEA, que suelen responder mejor al aprendizaje visual", ha destacado Francisco Javier Rodríguez-Lozano.

Una parte significativa de los vídeos no ofrece información útil, y un pequeño porcentaje incluye mensajes incorrectos o potencialmente engañosos. Aunque YouTube es una herramienta muy potente, "no tiene ningún sistema de control de calidad", advierten.

El estudio concluye que los profesionales sanitarios deben tener un papel más activo en la creación y recomendación de contenidos online. "Debemos estar presentes en los espacios donde las familias buscan información, ofreciendo contenidos claros, accesibles y basados en la evidencia", ha concluido Pecci-Lloret.