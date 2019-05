Zapatero critica que la política de Trump "es un auténtico desastre para Venezuela"

Publicado 07/05/2019 16:24:29 CET

Cree que la última vía iniciada "no va a dar resultado" y apuesta por "la paz y el diálogo", no por la "confrontación"

MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España y miembro del Consejo de Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado que la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "auténtico desastre para Venezuela", y ha considerado que la última "vía" que se ha intentado iniciar "no va a dar resultado".

Zapatero ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación en Murcia y al ser preguntado por si se siente aludido por el ex presidente Felipe González cuando afirma que es obvio que Nicolás Maduro "va a salir", y cuando salga "va a aflorar todo el horror", de forma que "no será aceptable" que haya gente que diga que no sabía.

"Sabe que tengo una posición muy clara que difiere también muy claramente, quizá porque yo he ido muchas veces en los últimos años" a Venezuela, ha puntualizado Zapatero a este respecto. "Creo que seré de los españoles que más tiempo ha estado en Venezuela en los últimos cuatro años y, por tanto, presumo que ese dato merece un cierto respeto", ha aseverado.

"No tengo ninguna, pero ninguna duda, de que la vía que se ha intentado no va a dar resultado y que, antes o después va a haber un diálogo, una negociación y un acuerdo de convivencia, porque estamos hablando de un país que lo merece; la gente quiere paz", ha remarcado el expresidente del Gobierno.

En este sentido, ha apostado por "pasar de la confrontación al diálogo" y evitar "lo que representa un riesgo serio de confrontación civil" porque, en su opinión, "no se va a producir ninguna vía de hecho, ni se va a producir ningún cambio por la fuerza".

"Yo creo que la política de Trump es un auténtico desastre para Venezuela, una catástrofe sin más", según Zapatero, quien cree que, "seguramente, muchos de los que oigo todos los días hablar de Venezuela, no han estado nunca allí".

Ha destacado que él ha pasado "seguramente más de 150 días de los últimos tres años" en Venezuela y ha afirmado con rotundidad que "solo se puede apostar desde una perspectiva de afecto" a ese país "y lo que está pasado el pueblo venezolano, que es donde debemos poner la mirada principal".

En su opinión, "solo se puede defender la negociación, el diálogo y el acuerdo". Todo ello, porque cualquier otra alternativa "no va a prosperar, como estamos viendo y, desde luego, espero que nadie apueste por que aquí veamos un gran conflicto civil". Le resultan "muy preocupantes" algunas de las cosas que la administración de Estados Unidos "ha intentado hacer desde hace algunos meses, desde que el presidente Trump puso Venezuela en el objeto".

En este sentido, Zapatero se pregunta "cuántos de todos esos grandes asesores que se pronuncian todos los días y grandes estrategas de la administración norteamericana conocen Venezuela y cuántos han hablado con algún venezolano, que no sean solo de los que marcan una línea".

A su juicio, "tenemos la responsabilidad fundamental en un país amigo y hermano importante como es Venezuela, de apostar por la paz, no por la fuerza; por el diálogo y no por la confrontación; por la ayuda y no por las sanciones; esas son mis convicciones sobre Venezuela después de un conocimiento intenso".

"Desde luego, me produce mucha tristeza ver muchas opiniones que se pronuncian sobre Venezuela de gente que nunca ha estado allí", ha concluido.