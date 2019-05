Zapatero dice que "nunca" mintió sobre el trasvase del Ebro y cree que lo convirtieron en una "utopía destructiva"

Publicado 07/05/2019 16:55:20 CET

Cree que, "ahora sí, el PSOE va a ganar en la Región" tal y como se ha "anticipado" en las elecciones generales

MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España y miembro del Consejo de Estado, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que él nunca "mintió" sobre el trasvase del Ebro, y ha arremetido contra quienes "convirtieron aquello en una utopía destructiva".

Zapatero ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por si se arrepiente de la derogación del trasvase del Ebro durante un acto en Murcia, ciudad que ha visitado para presentar al candidato a las elecciones europeas Marcos Ros, acompañado por el candidato del PSRM a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Diego Conesa.

En este sentido, Zapatero ha destacado que "han gobernado otros" desde que se derogó el trasvase del Ebro, y ha defendido que lo que él nunca hizo fue "mentir a los ciudadanos", sino que reconoció que "esa alternativa era muy difícil medioambientalmente, muy complicada".

"Yo no mentí; otros lo prometieron y no lo hicieron, esa es la diferencia", según Zapatero, quien remarca que él fue "con la verdad, que se puede entender o no entender, apoyar o no apoyar, pero nunca engañar". A su juicio, los "responsables" son, "desde luego, quienes convirtieron aquello en una utopía destructiva, que es lo que ha sido, porque no han renunciado a absolutamente nada".

Ha insistido en que, "afortunadamente, tenemos alternativas para completar esa necesidad y ese factor de desarrollo que, sin duda alguna, es una riqueza, el agua, para Murcia", pero siempre "con la verdad, no con la utopía destructiva".

"AHORA SÍ, EL PSOE VA A GANAR EN LA REGIÓN"

Al ser preguntado por las perspectivas del PSOE en la Región de Murcia de cara a las próximas elecciones autonómicas, Zapatero ha destacado que recuerda Murcia por una "circunstancia muy singular", y es que el partido celebraba en la Comunidad "unos de los mejores mítines que uno se podía imaginar", pero los resultados "se quedaban un poco más lejos de lo que deseábamos".

En este sentido, cree que "ahora sí, el PSOE va a ganar en Murcia" tal y como se ha "anticipado" en las elecciones generales del pasado 28 de abril. "Esa es la sensación", según Zapatero, que además cree que "de vez en cuando viene bien cambiar" y ha ensalzado que el candidato socialista, Diego Conesa, representa un proyecto "nuevo e innovador, que a la Región le sentará muy bien".

"Esa es mi opinión, con todo respeto a todas las fuerzas políticas, creo que esta vez le toca al PSOE", ha señalado Zapatero.

VOCACIÓN "EUROPEÍSTA"

Zapatero se ha mostrado "satisfecho" de poder visitar la Región a "ayudar a los compañeros que van a defender el proyecto europeo del PSOE". A este respecto, ha destacado que "todas las cosas positivas y lo mejor que le ha pasado a España en los 40 años de democracia le ha pasado al lado de Europa, con la UE o por la UE".

Por ejemplo, ha citado la supresión de las fronteras, las becas Erasmus o las "potencialidades de la industria agria hacia Europa", así como las "ayudas a la construcción de las mejores infraestructuras de las que nos hemos dotado". En todos estos hitos, "Europa nos ha ayudado y acompañado", motivo por el que el PSOE "sea un firme defensor del proyecto europeísta".

De hecho, ha señalado que el PSOE va a defender este proyecto "con firmeza, determinación y convicción frente a aquellos que quieren a las políticas de las fronteras cerradas, de la soledad o de la tristeza". Frente a ellos, los socialistas representan un proyecto "abierto al mundo, para que Europa se integre".

EL PRIMER CANDIDATO SOCIALISTA DE LA REGIÓN A LAS EUROPEAS

Conesa, por su parte, ha considerado que es una ocasión "fantástica" de "poner en valor la importancia de las elecciones europeas, que se suman también a las importantísimas municipales y autonómicas".

En este sentido, ha ratificado que "España es Europa" y que en el país "siempre hemos tenido una vocación europeísta durante toda esta época democrática, siempre impulsada por gobiernos socialista". Ha puesto como ejemplo el "legado" de Zapatero, que "lideró por última vez ese impulso europeo, que siempre ha caracterizado a los gobiernos socialistas de España".

Ros ocupa el puesto 22 en las listas del PSOE para las elecciones europeas, "el mejor puesto que ha tenido un socialista de la Región de Murcia y el único" en integrar estas listas, lo que es una "señal de la apuesta que hacemos por hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía de España lo importante que son las políticas de Europa, que tiene que ayudar a esta Región del pozo en el que está", según Conesa.

Ha remarcado la importancia de estas políticas en cuanto a "cohesión territorial y social, de Política Agraria Común o para el empleo", y que "trascienden el Gobierno de España".

Ros, por su parte, ha señalado que afronta esta campaña electoral "con mucha ilusión y responsabilidad". Para el PSOE, las elecciones europeas, "son tanto o más importantes que cualquiera de las otras contiendas electorales que se celebran en España, sobre todo en la Región de Murcia".

Y es que, añade, "son muchísimos los temas que dependen de directivas europeas y de fondos europeos". Por ello, ha avanzado que hará una campaña "explicando nuestras propuestas y tratando de convencer al máximo a los ciudadanos".

"Somos en la Región de Murcia el único partido que puede garantizar tener un eurodiputado en la cámara en la próxima legislatura", ha subrayado Ros, quien recuerda que el 78% de los ciudadanos europeos consideran que la UE "es muy importante para sus vidas". Por ello, apuesta por hacer un esfuerzo de "pedagogía para explicar en qué afectan las políticas europeas a los ciudadanos en su vida diaria".