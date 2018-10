11M.-Toro afirma que fue Zouhier quien le preguntó por explosivos, y él le remitió a Trashorras "porque era minero"

Actualizado 28/02/2007 15:25:01 CET

Reconoce haberse reunido con "El Chino" en una hamburguesería para proteger a su hermana Carmen

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Antonio Toro, miembro de la denominada trama asturiana que presuntamente facilitó los explosivos para los atentados del 11-M y ex cuñado de uno de los principales inculpados, el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, dijo hoy que fue el también procesado Rafa Zohuier -presunto colaborador de la "célula" terrorista que cometió la masacre- con quien se relacionaba por temas de tráfico de hachís, quien le preguntó cómo obtener explosivos, a lo que él respondió que "preguntara por Emilio, porque era minero", y podría saber de este material.

Toro está acusado de los delitos de colaboración con organización terrorista, suministro de sustancias explosivas y asociación ilícita por los que la Fiscalía solicita par él un total de 23 años de prisión. Según el Ministerio Público, Toro conoció en la cárcel de Villabona al procesado Rafa Zouhier, al que puso en contacto con su ex cuñado. Toro participó, en opinión de la Fiscalía, en la segunda de las reuniones entre los asturianos y Jamal Ahmidan, alias "El Chino" celebradas en Madrid, en esta ocasión en el McDonalds de Moncloa, y proporcionó junto a su cuñado una muestra de explosivo a Zouhier.

A preguntas de la fiscal Olga Sánchez, Toro relató hoy ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional que conoció a Rafa Zouhier en 2001 en la prisión de Villabona (Asturias), con el que coincidió durante dos meses, y allí el marroquí pudo conocer a Suárez Trashorras, que le solía visitar en prisión porque " Rafa"saltaba de locutorio en locutorio haciendo gracias" .

Una vez salió de prisión, Toro volvió a contactar con Zouhier, y éste le presentó a un tercero, Lofti Sbai, que era el que le vendía a él la droga y a quien pagaba. Describió al marroquí como "un saltarín que va de aquí para allá, pero que al final no te da nada".

Dijo también que fue Zouhier le preguntó por la posibilidad de conseguir los explosivos, Toro le indicó que hablara con su cuñado, "porque era minero", si bien negó que su ex cuñado o él mismo le dieran una muestra de dinamita o un detonador.

Sobre sus relaciones con José Emilio, dijo que se enfriaron cuando, tras salir de la cárcel, se enteró de que era confidente policial, a lo que se sumaba la falta de respeto que demostraba hacia su hermana. Solía ver a Suárez Trashorras junto a Manuel García, "Manolón"; inspector jefe de policía en Avilés (Madrid) en un bar cercano al gimnasio que él frecuentaba.

PROTEGER A SU HERMANA

Sobre su presencia en el McDonald's de Moncloa en noviembre de 2003, donde presuntamente se habló de la compra-venta de explosivos, Toro indicó que fue para proteger a si hermana, ya que tenía miedo de que "alguien le partiera la cara" en dicho tipo de encuentros, porque Suárez Trashorras "se creía que por ser confidente de la policía no le podía pasar nada".

No obstante, negó que allí se hablara de dinamita, sino de "un problema con una mercancía que estaba mala", en referencia al hachís y subrayó que esta era la primera ocasión en la que vio a Jamal Ahmidan "El Chino" -uno de los siete terroristas que se suicidaron en Leganés (Madrid) el 3 de abril de 2004-.

Negó también haber ofrecido explosivos al confidente policial Javier Lavandera en un club de alterne llamado "El Horóscopo" "porque nunca he tenido acceso a explosivos", y resto credibilidad a lo dicho por esta persona. También dijo no haber visto jamás que su ex cuñado proporcionara explosivos a nadie, si bien había visto dinamita en una cochera de su propiedad, lo que él explicaba por el oficio que había desempeñado su ex cuñado.

El 11 de marzo de 2004 Toro estaba en Madrid, esperando a que Lofti Sbai le proporcionara droga. Ese mismo día regresó a Asturias y regresó el domingo después al cumpleaños que esta persona celebró en una marisquería de la capital.

RELACIÓN CON LOS TERRORISTAS.

El 12 de marzo de 2004, Suárez Trashorras le preguntó por su relación con Rafa Zouhier porque creía que sus "amigos" habían tenido que ver con lo ocurrido en Madrid. "Yo no supe por qué, porque los amigos de Rafa no los conocía,". En la fiesta de la marisquería salió este asunto y Zouhier me dijo que no le diera más vueltas.La única persona en la que pensó Toro en relación con este asunto fue en "el de los dientes" - en referencia a Ahmidan-, a quien había visto en la reunión del McDonald's

En otro momento de su declaración, afirmó que su ex cuñado "vuelve loco hasta a las piedras", y que cuando se enteró que sufría esquizofrenia ha entendido muchas de las cosas que hizo. Además, justificó sus continuas llamadas a su hermana, la procesada Carmen Toro-, en lo mucho que la quiere, y porque nunca se fió mucho de Suárez Trashorras. "Desde que me dijeron que se iban a casar dejé de hablar a José Emilio".